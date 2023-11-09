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Юлия Захарченко, редактор ленты

Словакия отказалась выделять Украине новый пакет военной помощи на более чем €40 млн

Роберт Фіцо
Фото: Depositphotos

Новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо отказалось выделить Украине очередной пакет необходимой военной помощи на сумму более €40 млн.

По информации издания The Washington Post, среди прочего, пакет помощи должен был включать ракеты и боеприпасы. Иностранные журналисты предполагают, что это решение вряд ли существенно изменит боеспособность Украины.

В то же время агентство TASR сообщило, что в пакет поддержки должны были войти четыре миллиона патронов к стрелковому оружию, более пяти тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 мм, восемь минометов калибра 120 мм с боеприпасами для них.

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В то же время правительство должно было принять передачу 140 ракет для системы противовоздушной обороны Куб, которую Словакия передала Украине ранее.

Пакет поддержки был подготовлен еще при прежнем правительстве, которое сменилось после выборов. Новый премьер-министр заявил, что Словакия больше не будет предоставлять Украине военную помощь. Фицо высказался и против перспективы членства Украины в НАТО.

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Источник: The Washington Post
Война в Украине, військова допомога, ВСУ, Ракета, Словакия
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