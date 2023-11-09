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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Словаччина відмовилася виділяти Україні новий пакет військової допомоги на понад €40 млн

Роберт Фіцо
Фото: Depositphotos

Новий уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо відмовився виділити Україні черговий пакет необхідної військової допомоги на суму понад €40 млн.

За інформацією видання The Washington Post, серед іншого, пакет допомоги мав включати ракети та боєприпаси. Іноземні журналісти припускають, що це рішення навряд чи суттєво змінить боєздатність України.

Водночас агенція TASR повідомила, що до пакета підтримки мали увійти чотири мільйони набоїв до стрілецької зброї, понад п’ять тисяч артилерійських снарядів калібру 125 мм, вісім мінометів калібру 120 мм із боєприпасами для них.

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Водночас уряд мав ухвалити передання 140 ракет для системи протиповітряної оборони Куб, яку Словаччина передала Україні раніше.

Пакет підтримки був підготовлений ще за колишнього уряду, який змінився після виборів. Новий прем’єр-міністр заявив, що Словаччина більше не надаватиме Україні військову допомогу. Фіцо висловився і проти перспективи членства України в НАТО.

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Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, військова допомога, ЗСУ, Ракета, Словаччина
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