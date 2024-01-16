Есть большой прогресс: Маркарова объяснила, может ли Украина вскоре получить пакет помощи от США

Украина может вскоре получить дополнительную помощь от Соединенных Штатов Америки. Как и раньше, Киев имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Соответствующее заявление сделала посол Украины в США Оксана Маркарова во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе. По ее словам, несмотря на дискуссии, есть большой прогресс в обсуждении о принятии пакета помощи Украине.

Выделят ли США новый пакет помощи Украине

В американском Конгрессе не ведут обсуждение о том, помогать ли Украине, подчеркнула посол. Она обратила внимание, что речь идет о вопросе южной границы, что объединено с пакетом поддержки Украины и Израиля.

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— Мы просим союзников найти решение как можно скорее, чтобы можно было двигаться вперед и получить необходимую поддержку. Она нужна нам еще на вчера, — утверждает посол Украины в США.

Она отметила, что сейчас для Украины очень важным является вопрос не только оборонной поддержки, но и бюджетной, поскольку это необходимо для развития экономики и обеспечения инвестиций.

— Теперь нужно перейти к принятию решений и получить поддержку, переведенную в доллары и оружие. Я очень надеюсь, что мы подошли к концу этого процесса и вскоре получим дополнительную поддержку Украины, — отметила Маркарова.

Осенью президент США Джозеф Байден направил в американский Конгресс запрос на предоставление помощи Украине в размере более $61,3 млрд в год и усиление обороны Израиля на $14 млрд.

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