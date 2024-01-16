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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Є великий прогрес: Маркарова пояснила, чи може Україна незабаром отримати пакет допомоги від США

Є великий прогрес: Маркарова пояснила, чи може Україна незабаром отримати пакет допомоги від США
Фото: УНІАН

Україна може незабаром отримати додаткову допомогу від Сполучених Штатів Америки. Як і раніше, Київ має сильну двопартійну підтримку в Конгресі США.

Відповідну заяву зробила посол України в США Оксана Маркарова під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі. За її словами, попри дискусії, є великий прогрес в обговоренні про ухвалення пакета допомоги Україні.

Чи виділять США новий пакет допомоги Україні

В американському Конгресі не ведуть обговорення про те, чи допомагати Україні, наголосила посол. Вона звернула увагу, що йдеться про питання південного кордону, що об’єднано з пакетом підтримки України та Ізраїлю.

Зараз дивляться

– Ми просимо союзників знайти рішення якомога швидше, щоб можна було рухатися вперед і отримати необхідну підтримку. Вона потрібна нам ще на вчора, – стверджує посол України в США.

Вона зазначила, що наразі для України дуже важливим є питання не лише оборонної підтримки, а й бюджетної, оскільки це необхідно для розвитку економіки та забезпечення інвестицій.

– Тепер потрібно перейти до ухвалення рішень і отримати підтримку, переведену в долари та зброю. Я дуже сподіваюся, що ми підійшли до кінця цього процесу і незабаром отримаємо додаткову підтримку України, – зазначила Маркарова.

Восени президент США Джозеф Байден направив до американського Конгресу запит про надання допомоги Україні в розмірі понад $61,3 млрд на рік та посилення оборони Ізраїлю на $14 млрд.

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Війна в Україні, військова допомога, Оксана Маркарова, Підтримка України, США-Україна, Україна-США
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