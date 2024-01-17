Бундестаг не поддержал проект резолюции о передаче Украине Taurus

В Бундестаге после длительных дискуссий вновь не пришли к компромиссу по передаче немецких дальнобойных ракет Taurus Украине.

Об этом сообщается на сайте Бундестага.

17 января во время заседания депутатов за передачу боеголовок Киеву проголосовали 178 избранников, против – 485, 3 воздержались.

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Член Христианско-демократического союза Керстин Ферегге активно выступала перед коллегами за поддержание проекта резолюции в пользу Украины на фоне ее борьбы за свободу.

— Поставки Taurus возможны и необходимы. С начала полномасштабной войны нами было озвучено множество инициатив по поддержке Украины современным оружием, но спустя два года слишком мало из них были воплощены в жизнь, — заявила немецкий политик.

Поздней неприятную новость для Украины прокомментировал и нардеп от Слуги народа Егор Чернёв. Как рассказали его друзья в Бундестаге, законопроект был отклонен не по сути, а из-за нарушения процедуры.

— Это был отдельный законопроект от части оппозиции, который она хотела без согласования с другими вынести на голосование. Его отклонили из-за попытки использовать это для узкопартийного пиара. План внести на рассмотрение Бундестага общий законопроект всех фракций остается в силе, — заверил Чернёв своих подписчиков на Facebook.

Напомним, правительство Германии передало Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли БМП Marder, САУ Gepard, снаряды для Leopard, дроны, бронетранспортеры и тому подобное.

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