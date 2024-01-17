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Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Бундестаг не підтримав проєкт резолюції про передання Україні Taurus

Бундестаг не підтримав проєкт резолюції про передання Україні Taurus

У Бундестазі після тривалих дискусій знову не дійшли компромісу щодо передання німецьких далекобійних ракет Taurus Україні.

Про це повідомляється на сайті Бундестагу.

17 січня під час засідання депутатів за передання боєголовок Києву проголосували 178 обранців, проти – 485, 3 утрималися.

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Членкиня Християнсько-демократичної спілки Керстін Ферегге активно виступала перед колегами за підтримку проєкту резолюції на користь України на тлі її боротьби за свободу.

— Постачання Taurus можливі та необхідні. З початку повномасштабної війни нами було озвучено безліч ініціатив щодо підтримки України сучасною зброєю, але через два роки надто мало з них було втілено в життя, — заявила німецька політикиня.

Пізніше неприємну новину для України прокоментував і нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв. Як розповіли його друзі у Бундестазі, проєкт резолюції був відхилений не по суті, а через порушення процедури.

— Це був окремий законопроєкт щодо опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування. Його відхилили через спробу використати це для вузькопартійного піару. План внести на розгляд Бундестагу загальний законопроєкт усіх фракцій залишається у силі, – запевнив Чернєв своїх підписників на Facebook.

Нагадаємо, уряд Німеччини передав Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли БМП Marder, САУ Gepard, снаряди для Leopard, дрони, бронетранспортери тощо.

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Taurus, військова допомога, Ракета, Україна-Німеччина
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