Удар по Санкт-Петербургу: чим важлива пошкоджена нафтобаза і які об’єкти будуть наступними

Цієї ночі безпілотник впав на території нафтогазової компанії Петербурзький нафтовий термінал та припиняв роботу аеропорт Пулково в Росії. Факти ICTV зібрали все, що відомо про удар по Санкт-Петербургу в ніч на 18 січня 2024 року.

Удар по Санкт-Петербургу

Вранці у Міністерстві оборони Росії повідомили про атаку українських дронів на нафтотермінал у Ленінградській області. Там відзвітували про нібито успішне перехоплення безпілотника, проте є свідчення, які ставлять під сумнів цю заяву.

Низка Telegram-каналів стверджують, що прогримів вибух і спалахнула пожежа на території Петербурзького нафтоналивного терміналу біля Санкт-Петербурга. У Міністерстві надзвичайних справ РФ заявили, що нібито не було загоряння, проте оприлюднені відео росіян з місця події свідчать про інше.

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Чим важливий Петербурзький нафтовий термінал

Петербурзький нафтовий термінал – це та нафтобаза, яку активно використовують на території Росії, щоб обійти запроваджені санкції за повномасштабну війну проти України.

Саме з неї йде постачання, фінансування окупаційних військ в Україні, тому ця ціль закономірно вважається важливою для ураження. Удар по цій нафтобазі допоможе послабити російські сили, які базуються в Україні.

Чому припинив роботу аеропорт Пулково

У петербурзькому аеропорту Пулково вводили план Ковер, повідомили вранці російські ЗМІ з посиланням на власні джерела. Там стверджують, що зараз робота відновлена, а сам аеропорт працює в штатному режимі.

Відомо, що точно був затриманий рейс із Єревану. Інші подробиці не повідомляються. Проте московські ЗМІ припускають, що це прямо пов’язано з тим, що вночі було зафіксовано безпілотник над Ленінградською областю.

Жителі Василеостровського району РФ приблизно в цей час чули гучний звук, походження якого залишилося незрозумілим, а пасажири авіарейсів у Пулково розповіли журналістам про затримки під час вильоту з аеропорту.

Що кажуть в ГУР

Атака безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі у Санкт-Петербурзі свідчить про нову якість засобів ураження, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

– Ми не підтверджуємо і не спростовуємо, а просто констатуємо. “Бавовна” була в Ленінградській області раніше. Але цього разу – це нова якість “бавовни”, як географії, так і засобів ураження, – стверджує представник української розвідки.

Звідки запустили безпілотники

Російське місто Санкт-Петербург розташоване на відстані близько 900-950 км від державних кордонів України, якщо йдеться про прямий шлях у повітрі.

Експерти не беруться стверджувати, звідки саме могли запустити ударні дрони, проте у Головному управлінні розвідки дали чіткий натяк.

Юсов зазначив, що ударні дрони могли запустити в Росії, однак “це не точно”. Ворог тепер має всі підстави переживати за російські військові об’єкти, які дислокуються в Петербурзі та Ленінградській області, вважають у ГУР.

Які цілі можуть бути наступними в Росії

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман вважає, що нафтобаза може бути не єдиною ціллю в російському Санкт-Петербурзі або інших містах.

– Там навколо є аеропорти, з яких стартують стратегічні бомбардувальники, які атакують нашу країну. Я впевнений, що справа не безпосередньо в Санкт-Петербурзі. Просто Санкт-Петербург – це місто, де можна подивитися, влучили ми в ціль, яку намічали, чи ні. Нам допоможуть росіяни, вони це будуть фільмувати, повідомляти, – зазначив Гетьман.

За його словами, Сили оборони України мають бути впевненими, що дрон долетів до запланованої цілі, тому було вибрано військовий об’єкт у Санкт-Петербурзі. Тоді росіяни зніматимуть на відео та поширюватимуть у соціальних мережах, що допоможе ЗСУ.

– Якщо просто випробувати наш БпЛА на відстань 1 тис. і більше км, щоб він десь у полі впав… Звідки ми знаємо, долетів, точно впав чи не впав. Ми запустили по військовому об’єкту в Санкт-Петербурзі. Всю інформацію, куди він влучив та як, нам покажуть на відео росіяни, які викладатимуть у соцмережах, – наголосив він.

Джерело: Radio NV, Українська правда

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