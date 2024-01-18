Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
В украинских школах появятся офицеры образовательной безопасности
Телеканал ICTV не причастен к ошибочной карте в эфире телемарафона
Срочно
Удар ракетами С-300 по Харькову: один человек погиб, есть тяжелораненые
Мир
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Как у Сунака: Макрон заявил, что Париж дорабатывает гарантии безопасности для Украины

Еммануель Макрон
Фото: Офис президента

Франция находится на финальной стадии доработки двухстороннего соглашения по гарантиям безопасности для Украины, после чего оно будет подписано обоими главами государств.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время Всемирного экономического форума в Давосе 17 января.

— Премьер-министр Сунак совершил поездку несколько дней назад и подписал такое соглашение в сфере безопасности с президентом Зеленским. Мы дорабатываем такое же соглашение с Украиной, — обозначил он.

Отметим, что срок действия соглашения с Британией — 10 лет. Он может быть продлен по аналогии с другими подобными договорами о безопасности, которые заключены глобальными лидерами.

Сейчас смотрят

Обязательства по безопасности Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Напомним, британский премьер-министр Сунак  во время своего визита в Украину 12 января заявил, что Лондон предоставит Киеву крупнейший пакет военной помощи на сумму £2,5 млрд.

Читайте также
Франция передаст 40 ракет SCALP и подпишет соглашение по безопасности с Украиной — Макрон
Как у Сунака: Макрон заявил, что Париж дорабатывает гарантии безопасности для Украины

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Безпека, Великобритания, Еммануель Макрон, Форум в Давосе, Франция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Обсудили следующий пакет помощи: Зеленский поговорил с Макроном
Еммануель Макрон і Володимир Зеленський
Было сообщено заранее. В Минобороны объяснили отмену визита Умерова во Францию
Рустем Умєров
Артиллерийская коалиция начала свою работу — Минобороны Франции
Українська артилерія
Франция будет поставлять Украине управляемые авиабомбы AASM и увеличит количество снарядов
Как у Сунака: Макрон заявил, что Париж дорабатывает гарантии безопасности для Украины
Пока вы обсуждаете, гибнут люди: Кулеба назвал две ключевые потребности Украины
Дмитро Кулеба

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь