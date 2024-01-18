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Як у Сунака: Макрон заявив, що Париж доопрацьовує гарантії безпеки для України

Еммануель Макрон
Фото: Офіс президента

Франція перебуває на фінальній стадії доопрацювання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки для України, після чого її буде підписано обома главами держав.

Про це заявив французький президент Еммануель Макрон під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі 17 січня.

— Прем’єр-міністр Сунак здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду у сфері безпеки із президентом Зеленським. Ми доопрацьовуємо таку саму угоду з Україною, – зазначив він.

Зазначимо, що термін дії угоди з Британією – 10 років. Його може бути продовжено за аналогією з іншими подібними договорами про безпеку, укладені глобальними лідерами.

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Зобов’язання щодо безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Сунак під час свого візиту в Україну 12 січня заявив, що Лондон надасть Києву найбільший пакет військової допомоги на суму £2,5 млрд.

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Безпека, Великобританія, Еммануель Макрон, Форум у Давосі, Франція
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