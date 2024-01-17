Франция передаст 40 ракет SCALP и подпишет соглашение по безопасности с Украиной — Макрон

Правительство Франции передаст Вооруженным силам Украины еще 40 дополнительных крылатых ракет SCALP, которые являются аналогом Storm Shadow, и несколько сотен бомб.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в комментарии иностранным журналистам. По его словам, после поставок вооружения он лично поедет в Украину.

Визит Макрона в Украину

Макрон отметил, что приедет в Киев в феврале 2024 года, где подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Украиной, аналогичное тому, которое недавно было подписано с Великобританией.

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В то же время журналисты анонсируют решения ряда европейских стран, которые направлены на поддержку Украины в ближайшее время.

Ракеты SCALP: чем помогут Украине

Франция уже передавала Украине ракеты SCALP летом 2023 года. Они являются аналогом британских ракет Storm Shadow, которые имеет на вооружении украинская армия.

Ракеты SCALP имеют возможность атаковать цели, расположенные на расстоянии 500 км, однако Украине передали модифицированные на радиус действия до 250 км.

Вооружение предназначено для атак по неподвижным целям на большом расстоянии, например, стратегических объектах, командных центрах или складах боеприпасов.

Источник : AFP

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