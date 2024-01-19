Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
В украинских школах появятся офицеры образовательной безопасности
Срочно
Удар ракетами С-300 по Харькову: один человек погиб, есть тяжелораненые
Телеканал ICTV не причастен к ошибочной карте в эфире телемарафона
Мир
Марта Бондаренко, редактор ленты

Шатдаун отменяется: Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства

Капітолій США
Фото: Unsplash

В четверг Конгресс США направил президенту Джо Байдену на подпись законопроект, призванный предотвратить частичную остановку работы правительственных агентств.

Конгрессмены успели проголосовать за документ всего за один день до шатдауна, который должен был наступить 20 января.

Так, за продолжение финансирования правительства, несмотря на сопротивление некоторых республиканцев, Палата представителей проголосовала 314 за и 108 — против. Ранее Сенат также поддержал законопроект большинством голосов — 77, против — 18.

Сейчас смотрят

Сенатор Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка и лидер большинства, заявил: В пятницу прекращения работы не будет. Благодаря совместной работе обеих сторон правительство продолжить работать. Работа агентства не будет нарушена. Мы избежим ненужной катастрофы.

Принятие законопроекта дает законодателям еще шесть недель на переговоры и принятие более десятка документов о расходах на общую сумму 1,66 трлн долларов. Это позволит сохранить большую часть федеральных расходов на прежнем уровне и одновременно укрепить вооруженные силы.

Читайте также
Законопроект по предотвращению шатдауна правительства прошел первое препятствие в Сенате
Шатдаун отменяется: Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства

Напомним, что среди американских законодателей до сих пор продолжаются дискуссии относительно запроса президента Джо Байдена на финансирование Украины, Израиля и Тайваня. 7 декабря Сенат провалил процедурное голосование о начале работы над документом о предоставлении экстренной помощи на сумму около $106 млрд.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: NYT
Конгресс США, Сенат США, шатдаун
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Трамп выступил против соглашения о границе США, от которого зависит поддержка Украины
Шатдаун отменяется: Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства
Иначе придется задействовать войска США: почему Байден и Белый дом поддерживают предоставление помощи Украине
Джо Байден
Помощь Украине могут рассмотреть на следующей неделе — лидер республиканцев в Сенате
Мітч МакКоннел
Законопроект по предотвращению шатдауна правительства прошел первое препятствие в Сенате
Шатдаун отменяется: Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства
Конгресс согласовал законопроект о временном финансировании, чтобы предотвратить шатдаун
Шатдаун отменяется: Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь