Шатдаун отменяется: Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства

В четверг Конгресс США направил президенту Джо Байдену на подпись законопроект, призванный предотвратить частичную остановку работы правительственных агентств.

Конгрессмены успели проголосовать за документ всего за один день до шатдауна, который должен был наступить 20 января.

Так, за продолжение финансирования правительства, несмотря на сопротивление некоторых республиканцев, Палата представителей проголосовала 314 за и 108 — против. Ранее Сенат также поддержал законопроект большинством голосов — 77, против — 18.

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Сенатор Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка и лидер большинства, заявил: В пятницу прекращения работы не будет. Благодаря совместной работе обеих сторон правительство продолжить работать. Работа агентства не будет нарушена. Мы избежим ненужной катастрофы.

Принятие законопроекта дает законодателям еще шесть недель на переговоры и принятие более десятка документов о расходах на общую сумму 1,66 трлн долларов. Это позволит сохранить большую часть федеральных расходов на прежнем уровне и одновременно укрепить вооруженные силы.

Напомним, что среди американских законодателей до сих пор продолжаются дискуссии относительно запроса президента Джо Байдена на финансирование Украины, Израиля и Тайваня. 7 декабря Сенат провалил процедурное голосование о начале работы над документом о предоставлении экстренной помощи на сумму около $106 млрд.

Источник : NYT

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