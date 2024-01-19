Шатдаун скасовується: Конгрес США схвалив законопроєкт щодо фінансування уряду

У четвер Конгрес США направив президенту Джо Байдену на підпис законопроєкт, покликаний запобігти частковому зупиненню роботи урядових агентств.

Конгресмени встигли проголосувати за документ лише за один день до шатдауну, який мав настати 20 січня.

Так, за продовження фінансування уряду, попри опір деяких республіканців, Палата представників проголосувала 314 за і 108 – проти. Раніше Сенат також підтримав законопроєкт більшістю голосів – 77, проти – 18.

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Сенатор Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка і лідер більшості, заявив: У п’ятницю припинення роботи не буде. Завдяки спільній роботі обох сторін уряд продовжить працювати. Робота агентства не буде порушена. Ми уникнемо непотрібної катастрофи.

Ухвалення законопроєкту дає законодавцям ще шість тижнів на переговори й ухвалення понад десятка документів про витрати на загальну суму 1,66 трлн доларів. Це дасть змогу зберегти більшу частину федеральних видатків на колишньому рівні й одночасно зміцнити збройні сили.

Нагадаємо, що серед американських законодавців досі тривають дискусії щодо запиту президента Джо Байдена на фінансування України, Ізраїлю та Тайваню. 7 грудня Сенат провалив процедурне голосування щодо початку роботи над документом про надання екстреної допомоги на суму близько $106 млрд.

Джерело : NYT

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