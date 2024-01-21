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В Ленинградской области РФ горит терминал Морского торгового порта, перед этим слышали два взрыва

В Ленинградской области РФ горит терминал Морского торгового порта, перед этим слышали два взрыва

В ночь на воскресенье, 21 января, в Ленинградской области РФ вспыхнул угольный терминал Морского торгового порта.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Указано, что перед пожаром очевидцы слышали два взрыва. С предприятия эвакуировали около 150 человек.

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Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, взрыв произошел на терминале компании Новатэк в порту Усть-Луга Ленинградской области. Пострадавших нет.

По данным российского издания Фонтантка, причиной возгорания является удар беспилотников.

— Силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два БПЛА, летящих в сторону Петербурга. Во время подлета к городу они изменили курс и пошли в сторону Кингисеппского района Ленобласти. Около 3:20 атаковали газохранилище Новатэк, — говорится в сообщении.

Где находится Усть-Луга

Усть-Луга — портовый поселок в Кингисеппском районе Ленинградской области.

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Она находится в 1054 км от границ Украины.

Компания Новатэк

Новатэк является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Имеет более чем двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

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Фото: скриншот

Пожар, Росія
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