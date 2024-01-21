У Ленінградській області РФ горить термінал Морського торговельного порту, перед цим чули два вибухи

У ніч на неділю, 21 січня, у Ленінградській області РФ спалахнув вугільний термінал Морського торговельного порту.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Зазначено, що перед пожежою очевидці чули два вибухи. З підприємства евакуювали близько 150 людей.

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Як повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, вибух стався на терміналі компанії Новатек у порту Усть-Луга Ленінградської області. Постраждалих немає.

За даними російського видання Фонтантка, причиною займання є удар безпілотників.

– Сили ППО незадовго до пожежі в Усть-Лузі засікли два БПЛА, що летять у бік Петербурга. Під час підльоту до міста вони змінили курс і пішли в бік Кінгісеппського району Ленобласті. Близько 3:20 атакували газосховище Новатек, – йдеться у повідомленні.

Де знаходиться Усть-Луга

Усть-Луга – портове селище в Кінгісеппському районі Ленінградської області.

Вона знаходиться за 1054 км від кордонів України.

Компанія Новатек

Новатек є найбільшим незалежним виробником природного газу в Росії. Компанія займається розвідкою, видобутком, переробкою та реалізацією природного газу і рідких вуглеводнів. Має більш ніж двадцятирічний досвід роботи в російській нафтогазовій галузі.

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