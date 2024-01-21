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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Вспышка и бавовна в трех областях: в РФ жалуются на ночную атаку БпЛА

вибух
Фото: Getty Images

20 января поздно вечером в России дроны атаковали три области — Тульскую и Орловскую и Смоленскую.

Атака беспилотников в Тульской и Орловской областях

В ночь на воскресенье жители Тульской области сообщили о мощной “бавовне”.

Один из тульских Telegram-каналов, ссылаясь на информацию местных жителей, написал, что взрыв был слышен на улице Вильямса и Хворостухина, а также в районе Зеленстроя и микрорайона Левобережный.

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Еще один паблик информирует, что взрывы прозвучали в Криволучье и Кириевском.

— Пролетарский район. Только небо залилось оранжево-красным светом, (как вспышка, только медленно и очень ярко), а после был хлопок, — говорится в сообщении.

Дрон также долетел и до Орловской области. Он якобы был там сбит.

“Бавовна” в Смоленской области

В Минобороны РФ отчитались о ликвидации беспилотника в Смоленской области.


— Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области, — говорится в сообщении.

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Напомним, что в последнее время Россию довольно часто штурмуют беспилотники. Так, утром 20 января Брянская область России была атакована беспилотником.  Его якобы сбили над Клинцовским районом, где вторые сутки экстренные службы не могут ликвидировать масштабный пожар на нефтебазе в Клинцах.

безпілотник, Война в Украине, Росія
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