Ситуация на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Украины со стороны ЕС — Боррель

Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, к которому привлечены евроинституции, никоим образом не помешает Евросоюзу продолжать оказывать Украине военную помощь.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания Совета министров ЕС.

— Украина — первый пункт повестки дня. Тот факт, что мы вовлечены в поиск решения на Ближнем Востоке, не означает, что мы не продолжаем поддерживать Украину, — заверил он.

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По его словам, украинцам не стоит волноваться — европейская поддержка остается такой же сильной, как и раньше.

— Украина нуждается в большей и быстрой военной поддержке сейчас, поэтому 2024 год становится годом победы Украины, — добавил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба примет участие в заседании Совета министров ЕС в режиме видеоконференции.

Сейчас в ЕС продолжаются дискуссии относительно возможного создания нового фонда для военной поддержки Украины, который некоторые страны-члены хотят использовать для обновления механизма финансирования из Европейского фонда мира.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что обсуждался годовой бюджет этого фонда в размере €5 млрд, однако не удалось достичь консенсуса, поэтому вскоре еврочиновники представят новый документ с предложениями.

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