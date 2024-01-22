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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ситуація на Близькому Сході не вплине на підтримку України з боку ЄС – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Врегулювання конфлікту на Близькому Сході, до якого залучені євроінституції, жодним чином не завадять Євросоюзу продовжувати надавати Україні військову допомогу.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель перед початком засідання Ради міністрів ЄС.

– Україна – перший пункт порядку денного. Той факт, що ми залучені до пошуку рішення на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну, – запевнив він.

Зараз дивляться

За його словами, українцям не варто хвилюватися – європейська підтримка залишається такою ж сильною, як і раніше.

– Україна потребує більшої та швидшої військової підтримки зараз, тому 2024 рік стає роком перемоги України, – додав він.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні Ради міністрів ЄС у режимі відеоконференції.

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Ситуація на Близькому Сході не вплине на підтримку України з боку ЄС – Боррель

Наразі в ЄС тривають дискусії щодо можливого створення нового фонду для військової підтримки України, який деякі країни-члени хочуть використати для оновлення механізму фінансування з Європейського фонду миру.

Видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що обговорювався річний бюджет цього фонду у розмірі €5 млрд, проте не вдалося досягти консенсусу, тому незабаром європосадовці представлять новий документ із пропозиціями.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, військова допомога, Жозеп Боррель, Зброя для України, Україна-ЄС
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