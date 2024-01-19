Ко второй годовщине вторжения: в ЕС начали обсуждение нового пакета санкций против РФ

Европейский Союз начал обсуждение нового пакета санкций против России, который планируют утвердить до 24 февраля 2024 года. Он может включать дополнительные торговые ограничения и прекращение дальнейшей способности Москвы обходить санкции как через третьи страны, так и через компании в ЕС.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этим вопросом.

Помощь Украине

В то же время продолжаются дискуссии в вопросе о возможном создании нового фонда для военной поддержки Украины, который некоторые страны ЕС хотят использовать для обновления механизма финансирования из Европейского фонда мира.

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Внешнеполитическая служба ЕС предложила предоставить фонду годовой бюджет в размере около €5 млрд, но не смогла достичь консенсуса между странами-членами Европейского Союза.

По словам собеседников издания, вскоре чиновники представят государствам-членам Евросоюза новый документ с предложениями.

Источник : Bloomberg

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