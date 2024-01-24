Падение Ил-76 в Белгородской области: что не так с версией РФ о пленных на борту самолета

24 января, как только в сети появилось сообщение о падении в Белгородской области РФ военно-транспортного самолета Ил-76, как россияне начали сообщать о 74 жертвах.

Среди них, убеждают росСМИ, на борту якобы были 65 пленных, три сопровождавших их лица и шесть членов экипажа.

Однако военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко, едва прочитав эти заявления и взглянув на первые фото с места падения самолета, сразу развенчал очередной миф РФ.

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Что не так с информацией россиян о количестве жертв после падения самолета Ил-76 24 января

Россияне мгновенно после падения 24 января самолета Ил-76 в Белгородской области запустили фейк, на борту находились 65 украинских пленных, которых якобы везли на обмен.

Там даже заявили, что “еще один Ил-76 с 80 пленными украинцами пришлось экстренно разворачивать, чтобы спасти им жизнь”.

Но, первое, на что нужно обратить внимание, отмечает Александр Коваленко, – пленных самолетами не перевозят.

– Тем более, что, по заявлениям Минобороны РФ, якобы на 65 пленных было всего три (!!!) сопровождающих! – отмечает эксперт.

Вызвать сомнения должны и первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области.

– Сразу заметно, что на поле нет никаких признаков разбросанных тел. По версии Минобороны РФ, вместе с экипажем на борту находились 74 человека, то есть в кабине было шесть членов экипажа. Но на поле – ни одного тела, – продолжает Александр Коваленко.

Военно-политический обозреватель отмечает: если бы россияне перевозили пленных самолетом (что уже звучит как абсолютный бред), то точно было бы не одно видео перевозки пленных на аэродром, погрузки в самолет, приготовления к полету. Наверное, было бы еще и видео внутри самолета.

– Будь там наши пленные, они бы сразу выложили фото и видео. Просто вспомните убийство россиянами наших героев в Оленовке. Фото были мгновенно. А здесь? – задает риторический вопрос Александр Коваленко.

Факты, указывающие на наличие ракет С-300 на борту Ил-76

Первые же фотографии подтверждают, что версия о перевозке на борту самолета зенитных корректируемых ракет С-300 является небезосновательной.

В частности, отмечает Александр Коваленко, на фото видно, что от самолета Ил-76 после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю.

То есть, заключает эксперт, после падения и удара о землю была еще и мощная детонация боекомплекта.

Источник: Александр Коваленко

Фото: 112

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