Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: що не так із версією РФ про полонених на борту літака

24 січня, щойно в мережі з’явилось повідомлення про падіння в Бєлгородській області РФ військово-транспортного літака Іл-76, як росіяни почали повідомляти про 74 жертви.

Серед них, переконують росЗМІ, на борту буцімто були 65 полонених, три особи, що їх супроводжували, та шість членів екіпажу.

Однак військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко, щойно прочитав ці заяви та поглянув на перші фото з місця падіння літака, відразу розвінчав черговий міф РФ.

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Що не так з інформацією росіян про кількість жертв після падіння літака Іл-76 24 січня

Росіяни миттєво після падіння 24 січня літака Іл-76 у Бєлгородській області запустили фейк, що на борту були 65 українських полонених, яких буцімто везли на обмін.

Там навіть заявили, що “ще один Іл-76 із 80 полоненими українцями довелося екстрено розвертати, аби врятувати їм життя”.

Але, перше, на що треба звернути увагу, наголошує Олександр Коваленко, – полонених літаками не перевозять.

– Тим паче, що, за заявами Міноборони РФ, нібито на 65 полонених було всього три (!!!) особи для супроводження! – зауважує експерт.

Викликати сумніви мали б і перші фото з місця падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

– Відразу помітно, що на полі немає жодних ознак розкиданих тіл. За версією Міноборони РФ, разом з екіпажем на борту було 74 особи, тобто в кабіні було шість членів екіпажу. Але на полі – жодного тіла, – продовжує далі Олександр Коваленко.

Військово-політичний оглядач наголошує: якби росіяни перевозили полонених літаком (що вже звучить як абсолютна маячня), то точно було б не одне відео перевезення полонених на аеродром, завантаження в літак, приготування до польоту. Напевно, були б ще й відео всередині літака.

– Якби там були наші полонені, вони б відразу виклали фото та відео. Просто згадайте вбивство росіянами наших героїв в Оленівці. Фото були миттєво. А тут? – ставить риторичне питання Олександр Коваленко.

Факти, що вказують на наявність ракет С-300 на борту Іл-76

Натомість перші ж світлини підтверджують, що версія про перевезення на борту літака зенітних керованих ракет С-300 є небезпідставною.

Зокрема, зазначає Олександр Коваленко, на світлинах видно, що від літака Іл-76 після падіння нічого не залишилося, а частини його фюзеляжу розкидало по полю.

Тобто, підсумовує експерт, після падіння та удару об землю була ще й потужна детонація боєкомплекту.

Джерело: Олександр Коваленко

Фото: 112

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