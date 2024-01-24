Малиновская Ангелина, редактор ленты
Ил-76 упал в Белгородской области РФ: он перевозил ракеты к С-300 – что известно
24 января в Корочанском районе Белгородской области упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.
Об этом сообщает BAZA в Telegram-канале.
Отмечается, что оперативные службы проверяют информацию о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Предварительно, самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого.
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Что известно о падении самолета Ил-76
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, однако детали он не сообщил.
Источники Украинской правды в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. В Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
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