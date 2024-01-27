Если Путин выпадет из окна: разведка Германии о том, может ли измениться политика Кремля

Возможное исчезновение российского диктатора Владимира Путина не изменит политику Кремля. Нет ни одного человека, который мог бы повлиять на действия президента РФ.

Соответствующее заявление сделал руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в интервью иностранным журналистам. По его словам, достаточно людей, которые могут проводить такую же политику, как у российского диктатора.

— Даже если бы он (Путин, — Ред.) выпал из окна или пострадал другим способом, нашлось бы достаточно людей, которые думали бы так же и проводили ту же политику, — считает глава немецкой разведывательной службы.

Он объяснил, что Путин крепко сидит в кресле и нет никого, кто мог бы повлиять на действия диктатора. По его мнению, власть Кремля незыблема и нет никаких признаков, что это изменилось бы за одну ночь, даже с помощью демократически легитимных сил.

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Бруно Каль убежден, если Запад не продемонстрирует четкой готовности защищаться, тогда у российского диктатора Владимира Путина больше не будет причин медлить с нападением на страны НАТО.

Источник: Focus

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