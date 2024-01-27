Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Инфографика
Падение Ил-76 в Белгородской области: что не так с версией РФ о пленных на борту самолета
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Ил-76 упал в Белгородской области РФ: он перевозил ракеты к С-300 – что известно
Генштаб ВСУ обнародовал заявление на фоне падения российского Ил-76
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Если Путин выпадет из окна: разведка Германии о том, может ли измениться политика Кремля

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Возможное исчезновение российского диктатора Владимира Путина не изменит политику Кремля. Нет ни одного человека, который мог бы повлиять на действия президента РФ.

Соответствующее заявление сделал руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в интервью иностранным журналистам. По его словам, достаточно людей, которые могут проводить такую же политику, как у российского диктатора.

— Даже если бы он (Путин, — Ред.) выпал из окна или пострадал другим способом, нашлось бы достаточно людей, которые думали бы так же и проводили ту же политику, — считает глава немецкой разведывательной службы.

Он объяснил, что Путин крепко сидит в кресле и нет никого, кто мог бы повлиять на действия диктатора. По его мнению, власть Кремля незыблема и нет никаких признаков, что это изменилось бы за одну ночь, даже с помощью демократически легитимных сил.

Сейчас смотрят

Бруно Каль убежден, если Запад не продемонстрирует четкой готовности защищаться, тогда у российского диктатора Владимира Путина больше не будет причин медлить с нападением на страны НАТО.

Читайте также
Столтенберг назвал условия, при которых Россия не рискнет напасть на страны НАТО
Єнс Столтенберг

Источник: Focus

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Владимир Путин, Німеччина, Разведка, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Падение Ил-76: Буданов обратил внимание на “ряд непонятных факторов”
Если Путин выпадет из окна: разведка Германии о том, может ли измениться политика Кремля
Серия взрывов в Харькове: объявлена воздушная тревога
Вибух, атака дронів, ракетна атака
В Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы после объявления ракетной угрозы
Вибухи, ППО
Думал, что любимая погибла: история пленных пограничников Ильи и Алины
Прикордонники Ілля та Аліна
Зеленский о конфискации активов РФ: В этом месяце мы приблизились к решению
Володимир Зеленський

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь