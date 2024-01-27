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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Якщо Путін випаде з вікна: розвідка Німеччини про те, чи може змінитися політика Кремля

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Можливе зникнення російського диктатора Володимира Путіна не змінить політику Кремля. Немає жодної людини, яка могла би вплинути на дії президента РФ.

Відповідну заяву зробив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль в інтерв’ю іноземним журналістам. За його словами, достатньо людей, які можуть проводити таку ж політику, як у російського диктатора.

– Навіть якби він (Путін, – Ред.) випав із вікна або постраждав у інший спосіб, знайшлося б достатньо людей, які думали б так само і проводили ту саму політику, – вважає глава німецької розвідувальної служби.

Він пояснив, що Путін міцно сидить у кріслі та немає нікого, хто міг би вплинути на дії диктатора. На його думку, влада Кремля непорушна й немає жодних ознак, що це змінилося б за одну ніч, навіть за допомогою демократично легітимних сил.

Зараз дивляться

Бруно Каль переконаний, якщо Захід не продемонструє чіткої готовності захищатися, тоді в російського диктатора Володимира Путіна більше не буде причин зволікати з нападом на країни НАТО.

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Джерело: Focus

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Війна в Україні, Володимир Путін, Німеччина, Розвідка, Росія
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