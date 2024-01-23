Столтенберг назвал условия, при которых Россия не рискнет напасть на страны НАТО

Российская Федерация не сможет угрожать военной агрессией странам внутри блока НАТО, если Альянс продолжит вносить инвестиции в свою оборону и проводить учения регулярных армий для усиления обороноспособности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба североатлантического ведомства.

Он подчеркнул, что с начала передачи помощи Киеву в условиях полномасштабной войны члены Альянса нарастили и собственную оборонную способность.

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— Мы, конечно, внимательно следим за тем, что делает Россия, мы усилили нашу бдительность, наше присутствие в восточной части Альянса, но вся идея этого состоит в том, чтобы предотвратить нападение на члена НАТО, — указал политик.

Столтенберг добавил, что теперь Блок стремится не допустить эскалации у своих восточных границ.

— Мы будем достигать этого путем развертывания большего количества собственных боевых подразделений, увеличения инвестиций в нашу оборонную промышленность и военные учения. Кстати, на этой неделе стартуют крупнейшие военные учения за последние десять лет, в них примут участие около 90 тыс. солдат НАТО, — заключил он.

Напомним, 23 января Столтенберг и генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) Стейси Каммингс заключили контракты на закупку около 220 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму $1,2 млрд.

Они необходимы для пополнения арсенала союзников в рамках Альянса на фоне продолжения войны РФ против Украины.

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