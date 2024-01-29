Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Світ
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Армія Ізраїлю зруйнувала лише 20% тунелів бойовиків ХАМАС під Газою – WSJ

Армія Ізраїлю зруйнувала лише 20% тунелів бойовиків ХАМАС під Газою – WSJ
Фото: Getty Images

Під сектором Гази до 80% великої мережі тунелів залишаються функціонувати. Там ховаються бойовики ХАМАС та їхнє керівництво.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб.

За словами ізраїльських військових, тунелі тягнуться більше ніж на 300 миль (понад 482 км).

Зараз дивляться

Знищення цієї мережі позбавить ХАМАС відносно безпечних сховищ зброї та боєприпасів, центрів управління для керівництва і можливості маневрувати територією, не ризикуючи потрапити під обстріл з боку Ізраїлю.

ЦАХАЛ намагається знищити тунелі авіаударами, б’є по входах, планує розвідку і рейди за допомогою роботів і висококваліфікованих солдатів. Також Ізраїль заливає тунелі морською водою.

Американські та ізраїльські офіційні особи не можуть точно оцінити ступінь руйнування мережі підземних ходів, оскільки не знають, скільки кілометрів таких тунелів існує. У США вважають, що від 20 до 40 % ходів було пошкоджено або зруйновано – більша їх частина на півночі Гази.

Ізраїль намагається знищити мережу тунелів ХАМАС у Газі – WSJ

Фото: ЦАХАЛ/Carl Churchill/WSJ

Наприкінці 2023 року під час операції під назвою Море Атлантиди Ізраїль встановив насоси на півночі Гази, попри побоювання впливу морської води на запаси прісної та на наземну інфраструктуру території. Бомбардування тунелів призвели до широкомасштабних руйнувань будівель на поверхні.

На початку січня Ізраїль встановив насос у місті Хан-Юніс на півдні Гази. Зазначають, що в деяких місцях стіни та інші бар’єри сповільнили або зупинили потік води.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Морська вода роз’їла деякі тунелі, але загалом ці зусилля виявилися не такими ефективними, як сподівалася ізраїльська влада.

Читайте також
Британія запропонувала план припинення війни між Ізраїлем і ХАМАСом – FT
Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль

Нагадаємо, що 17 грудня 2023 року армія оборони Ізраїлю виявила найбільший тунель ХАМАСу на півночі сектору Гази. Тунелем могли рухатися автомобілі, всередині знайшли багато зброї.

Раніше американська розвідка повідомила, що ХАМАС та інші палестинські угруповання використовували лікарню Аль-Шіфа в Газі для управління військами й утримання деяких заручників.

Джерело: The Wall Street Journal
Війна в Ізраїлі, Сектор Газа, Тунель
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США думають над зменшенням поставок зброї в Ізраїль для впливу на операцію в Газі – NBC
Білий дім США
Базу США в Йорданії атакували дрони: троє військових загинули, ще 20 постраждали
бпла
Співробітників звинувачують у співпраці з ХАМАСом: 9 країн призупинили фінансування ООН UNRWA
Єрусалим Ізраїль
Британія запропонувала план припинення війни між Ізраїлем і ХАМАСом – FT
Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль
Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори про місячне перемир’я, але є розбіжності – ЗМІ
Ізраїль Цахал гаубиця M109

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь