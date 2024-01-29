Армія Ізраїлю зруйнувала лише 20% тунелів бойовиків ХАМАС під Газою – WSJ

Під сектором Гази до 80% великої мережі тунелів залишаються функціонувати. Там ховаються бойовики ХАМАС та їхнє керівництво.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб.

За словами ізраїльських військових, тунелі тягнуться більше ніж на 300 миль (понад 482 км).

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Знищення цієї мережі позбавить ХАМАС відносно безпечних сховищ зброї та боєприпасів, центрів управління для керівництва і можливості маневрувати територією, не ризикуючи потрапити під обстріл з боку Ізраїлю.

ЦАХАЛ намагається знищити тунелі авіаударами, б’є по входах, планує розвідку і рейди за допомогою роботів і висококваліфікованих солдатів. Також Ізраїль заливає тунелі морською водою.

Американські та ізраїльські офіційні особи не можуть точно оцінити ступінь руйнування мережі підземних ходів, оскільки не знають, скільки кілометрів таких тунелів існує. У США вважають, що від 20 до 40 % ходів було пошкоджено або зруйновано – більша їх частина на півночі Гази.

Наприкінці 2023 року під час операції під назвою Море Атлантиди Ізраїль встановив насоси на півночі Гази, попри побоювання впливу морської води на запаси прісної та на наземну інфраструктуру території. Бомбардування тунелів призвели до широкомасштабних руйнувань будівель на поверхні.

На початку січня Ізраїль встановив насос у місті Хан-Юніс на півдні Гази. Зазначають, що в деяких місцях стіни та інші бар’єри сповільнили або зупинили потік води.

Морська вода роз’їла деякі тунелі, але загалом ці зусилля виявилися не такими ефективними, як сподівалася ізраїльська влада.

Нагадаємо, що 17 грудня 2023 року армія оборони Ізраїлю виявила найбільший тунель ХАМАСу на півночі сектору Гази. Тунелем могли рухатися автомобілі, всередині знайшли багато зброї.

Раніше американська розвідка повідомила, що ХАМАС та інші палестинські угруповання використовували лікарню Аль-Шіфа в Газі для управління військами й утримання деяких заручників.

Джерело : The Wall Street Journal

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