Британия предложила план прекращения войны между Израилем и ХАМАСом — FT

Великобритания предложила план из пяти пунктов, направленный на завершение войны между Израилем и ХАМАСом.

Об этом сообщает Financial Times.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон обсудил эту инициативу с израильскими и палестинскими лидерами во время своего турне по региону.

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План предусматривает немедленное прекращение боевых действий. Оно должно быть использовано для освобождения заложников в Газе, а затем для переговоров о постоянном прекращении огня.

Кроме того, инициатива предлагает установить четкий “политический горизонт” для создания палестинского государства и формирования технократического палестинского правительства для управления Западным берегом реки Иордан и Газой после войны. ХАМАС должен освободить всех заложников и взять на себя обязательства прекратить нападения на Израиль, что было бы гарантировано региональными государствами.

Высшие лидеры ХАМАС, включая Яхью Синвара, вдохновителя нападения 7 октября, спровоцировавшего войну, по мнению Лондона, должны выехали из сектора в другую страну.

— Что мы пытаемся сделать, так это закрепить идею о том, что когда вы получаете эту паузу, вы должны усердно работать, чтобы превратить ее в длительное прекращение огня, и действительно сосредоточиться на реалистичных и достижимых вещах, которые могут сделать прекращение огня постоянным и устойчивым, — сказал британский министр.

Великобритания считает, что ее план дополняет другие инициативы. Страна уже обсудила его с правительствами США, Европы и арабских стран.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил любые шаги в направлении создания палестинского государства или сотрудничества с поддерживаемой Западом Палестинской администрацией, управляющей ограниченной частью Западного берега реки Иордан. Он также отверг любое постоянное прекращение огня как часть соглашения об освобождении заложников.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры о месячном перемирии, но имеют разногласия относительно того, как достичь окончательного прекращения войны в Газе.

Источник : Financial Times

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