Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Мир
Валентина Летяк, редактор ленты

€50 млрд для Украины: в Венгрии заявили о готовности к компромиссу

Угорщина
Фото: Unsplash

В Венгрии готовы на компромисс по использованию бюджета ЕС для предложенного пакета помощи Украине в размере €50 млрд, что является значительным изменением в позиции Будапешта.

Главный политический советник венгерского премьера Балаж Орбан подтвердил, что Будапешт направил в субботу Брюсселю предложение, которое свидетельствует о готовности идти на уступки, если другие “предостережения” были добавлены.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был критиком финансовой и военной поддержки Украины со стороны ЕС и 15 декабря заблокировал пересмотр бюджета, что заставило лидеров сообщества разработать план Б и созвать экстренный саммит, который должен состояться 1 февраля.

Сейчас смотрят

В воскресенье Financial Times написала, что ЕС будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует помощь на саммите Евросовета.

На случай, если Венгрия не согласится, лидеры ЕС предложили обходной путь, который предусматривает соглашение между 26 странами-членами и Украиной, что также лишит Будапешт доступа к связанным фондам ЕС, например, по вопросам миграции.

Читайте также
ЕС готов к радикальным действиям из-за блокирования Орбаном помощи Украине — Bloomberg
Віктор Орбан

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Reuters
Война в Украине, військова допомога, Віктор Орбан, Саміт, Венгрия, Украина-ЕС, Украина-Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вступление Украины в ЕС не может быть быстрым — вице-президент Европарламента
€50 млрд для Украины: в Венгрии заявили о готовности к компромиссу
ВСУ расширили плацдармы на левобережье Херсонщины — Гуменюк
воїни ЗСУ
Зеленский о ракетах Taurus: Недоверие будет очень дорого стоить
€50 млрд для Украины: в Венгрии заявили о готовности к компромиссу
Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ еще на 6 месяцев
Санкції проти Росії
Работа не останавливается. ВСУ круглосуточно возводят линии обороны — Фитьо
ЗСУ зима, сніг на фронті

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь