€50 млрд для Украины: в Венгрии заявили о готовности к компромиссу

В Венгрии готовы на компромисс по использованию бюджета ЕС для предложенного пакета помощи Украине в размере €50 млрд, что является значительным изменением в позиции Будапешта.

Главный политический советник венгерского премьера Балаж Орбан подтвердил, что Будапешт направил в субботу Брюсселю предложение, которое свидетельствует о готовности идти на уступки, если другие “предостережения” были добавлены.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был критиком финансовой и военной поддержки Украины со стороны ЕС и 15 декабря заблокировал пересмотр бюджета, что заставило лидеров сообщества разработать план Б и созвать экстренный саммит, который должен состояться 1 февраля.

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В воскресенье Financial Times написала, что ЕС будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует помощь на саммите Евросовета.

На случай, если Венгрия не согласится, лидеры ЕС предложили обходной путь, который предусматривает соглашение между 26 странами-членами и Украиной, что также лишит Будапешт доступа к связанным фондам ЕС, например, по вопросам миграции.

Источник : Reuters

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