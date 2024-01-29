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Валентина Летяк, редакторка стрічки

€50 млрд для України: в Угорщині заявили про готовність до компромісу

Угорщина
Фото: Unsplash

В Угорщині готові на компроміс у питанні використання бюджету ЄС для запропонованого пакету допомоги Україні у розмірі €50 млрд, що є значною зміною у позиції Будапешта.

Головний політичний радник угорського прем’єра Балаж Орбан підтвердив, що Будапешт надіслав у суботу Брюсселю пропозицію, яка свідчить про готовність йти на поступки, якщо інші “застереження” були додані.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завжди був критиком фінансової та військової підтримки України з боку ЄС й 15 грудня заблокував перегляд бюджету, що змусило лідерів спільноти розробити план Б й скликати екстрений саміт, який має відбутися 1 лютого.

Зараз дивляться

У неділю Financial Times написала, що ЄС саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує допомогу на саміті Євроради.

На випадок, якщо Угорщина не погодиться, лідери ЄС запропонували обхідний шлях, який передбачає угоду між 26 країнами-членами та Україною, що також позбавить Будапешт доступу до пов’язаних фондів ЄС, наприклад, з питань міграції.

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Джерело: Reuters
Війна в Україні, військова допомога, Віктор Орбан, Саміт, Угорщина, Україна-ЄС, Україна-Угорщина
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