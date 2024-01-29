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ЕС может ударить по экономике Венгрии, если она заблокирует €50 млрд для Украины — FT

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Евросоюз рассматривает план по подрыву экономики Венгрии, если Будапешт заблокирует €50 млрд новой помощи Украине на саммите 1 февраля.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на конфиденциальный документ.

Указано, что стратегия Брюсселя направлена на то, чтобы использовать экономические слабости Венгрии. В частности, поставить под угрозу ее валюту и подорвать доверие инвесторов. Это нанесет ущерб рабочим местам и росту.

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Обновлено в 16:30. Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники, собеседник агентства сказал, что приведенный в материале Financial Times план является справочной запиской, написанной Секретариатом совета под свою ответственность, которая описывает текущее состояние венгерской экономики.

— Это — фактический документ, который не отражает статуса текущих переговоров по многолетнему бюджету ЕС (Multiannual Financial Framework) между представителями государств-членов ЕС и на уровне лидеров ЕС. В записке не описывается какой-либо конкретный план, касающийся MFF и Украинского фонда, а также не излагается какой-либо план, касающийся Венгрии, — сообщил источник.

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не откажется снять вето на помощь Киеву, лидеры ЕС могут публично пообещать прекратить любое финансирование Будапешта со стороны ЕС “с целью напугать рынки, спровоцировать ажиотажный спрос на национальную валюту форинт и резкий рост стоимости заимствований”.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил изданию, что Будапешт не знал о финансовых угрозах, но его страна “не поддается давлению”.

— Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к фондам ЕС, и отвергает то, что делают другие стороны. Будапешт принимал и будет продолжать конструктивно участвовать в переговорах, — сказал он.

Дипломат добавил, что Будапешт направил Брюсселю новое предложение, уточнив, что теперь он открыт к использованию бюджета ЕС для помощи Украине и выпуску совместных долговых обязательств для финансирования Киева, если будут добавлены пункты, которые дадут Венгрии возможность изменить свое мнение в будущем.

Представитель Совета ЕС заявил, что не будет комментировать утечки в прессе о возможных санкциях против Венгрии. В то же время три дипломата ЕС сообщили FT, что “многие страны” поддерживают план. Один из них назвал такие обсуждения “шантажом”.

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Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что все 27 стран-членов Евросоюза еще могут достичь консенсуса о выделении помощи Украине.

Блокирование помощи Венгрией

15 декабря 2023 года на саммите лидеров ЕС Орбан наложил вето на решение о программе финансовой помощи Украине в размере €50 млрд от ЕС на 2024-2027 годы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что в ЕС готовы к жесткой игре с Венгрией, если Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине.

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Источник: Financial Times
Будапешт, Война в Украине, Венгрия
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