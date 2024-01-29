ЄС може вдарити по економіці Угорщини, якщо вона заблокує €50 млрд для України – FT

Євросоюз розглядає план із підриву економіки Угорщини, якщо Будапешт заблокує €50 млрд нової допомоги Україні на саміті 1 лютого.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на конфіденційний документ.

Зазначено, що стратегія Брюсселя спрямована на те, щоб використати економічні слабкості Угорщини. Зокрема, поставити під загрозу її валюту і підірвати довіру інвесторів. Це завдасть шкоди робочим місцям і зростанню.

Зараз дивляться

Якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не відмовиться зняти вето на допомогу Києву, лідери ЄС можуть публічно пообіцяти припинити будь-яке фінансування Будапешта з боку ЄС “з метою налякати ринки, спровокувати ажіотажний попит на національну валюту форинт і різке зростання вартості запозичень”.

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив виданню, що Будапешт не знав про фінансові погрози, але його країна “не піддається тиску”.

– Угорщина не встановлює зв’язку між підтримкою України та доступом до фондів ЄС, і відкидає те, що роблять інші сторони. Будапешт брав і буде продовжувати конструктивно брати участь у переговорах, – сказав він.

Дипломат додав, що Будапешт направив Брюсселю нову пропозицію, уточнивши, що тепер він відкритий до використання бюджету ЄС для допомоги Україні і випуску спільних боргових зобов’язань для фінансування Києва, якщо будуть додані пункти, що дадуть Угорщині можливість змінити свою думку у майбутньому.

Представник Ради ЄС заявив, що не коментуватиме витоку в пресі щодо можливих санкцій проти Угорщини. Водночас три дипломати ЄС повідомили FT, що “багато країн” підтримують план. Один із них назвав такі обговорення “шантажем”.

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що усі 27 країн-членів Євросоюзу ще можуть досягти консенсусу щодо виділення допомоги Україні.

Блокування допомоги Угорщиною

15 грудня 2023 року на саміті лідерів ЄС Орбан наклав вето на рішення про програму фінансової допомоги Україні в розмірі €50 млрд від ЄС на 2024-2027 роки.

Раніше агенція Bloomberg із посиланням на джерела написала, що в ЄС готові до жорсткої гри з Угорщиною, якщо Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні.

Джерело : Financial Times

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