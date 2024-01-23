ЕС готов к радикальным действиям из-за блокирования Орбаном помощи Украине — Bloomberg

Лидеры Европейского Союза готовы к жесткой игре с Венгрией, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Собеседники издания на условиях анонимности отметили, что государства-члены ЕС готовы принять пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от того, поддержит ли его Венгрия.

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— Если Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, будет решение остальных 26 стран ЕС принять его, и подготовка к такому сценарию уже хорошо продвинулась, — сказали чиновники.

Потенциальный запасной вариант заключается в том, чтобы остальные страны-члены ЕС направили деньги Киеву вне бюджетного процесса ЕС.

Если Орбан решит пойти по этому пути, возможна эскалация, включая запуск ЕС следующего этапа штрафных мер против Будапешта, что может привести к лишению его права голоса как страны-члена, заявили чиновники.

В то же время такой сценарий может привести к более масштабному столкновению: словацкий премьер-министр Роберт Фицо на прошлой неделе уже предупредил других лидеров, что он защитит Венгрию от любых потенциальных шагов, направленных на лишение правительства Орбана его прав в блоке.

Ранее депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа сообщил об одобрении резолюции о лишении Венгрии права голоса в ЕС.

Источник : Bloomberg

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