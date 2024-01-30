Потрібні гроші для війни в Україні: РФ набирає найманців в Африканський корпус

Росія набирає нових військових в Африканський корпус, які замінять найманців угруповання Вагнера на всьому континенті.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Африканський корпус посилить військову присутність Росії в Африці та контроль над бізнес-мережею Вагнера, включно з гірничодобувними підприємствами. Росії необхідна тверда валюта.

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Африканський корпус мав і Адольф Гітлер під час Другої світової війни. Цей корпус вермахту був створений у 1941 році для Північноафриканської кампанії, і капітулював у травні 1943 року.

Російський Африканський корпус

Російський Африканський корпус має намір до середини року набрати новобранців і колишніх бойовиків Вагнера, щоб спрямувати їх щонайменше до п’яти дружніх до Росії країн – Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканської Республіки та Нігеру.

Варто зазначити, що формально Вагнер розформували після смерті Пригожина, але угруповання продовжує діяти.

За даними джерела в Міноборони РФ, для Африканського корпусу треба набрати 20 тис. найманців. На піку своєї активності вагнерівців в Африці налічувалося не більше кількох тисяч осіб. І при цьому Росія намагається набрати щонайменше 250 тис. солдатів на війну в Україні.

За словами джерел, російський Африканський корпус, як і ПВК Вагнера, буде орієнтований на видобуток сировини, щоб мати гроші для фінансування війни в Україні.

Африканські операції

Минулої середи близько 100 російських військовослужбовців прибули до Буркіна-Фасо, щоб гарантувати безпеку виконувача обов’язків президента, капітана Ібрагіма Траоре – він захопив владу внаслідок військового перевороту 2022 року.

Росія також хоче побудувати регіональну штаб-квартиру в Центральноафриканській Республіці. Там останні шість років ПВК Вагнера вів жорстоку кампанію від імені президента і впровадився в апарат національної безпеки.

– Військова база буде побудована. У нас тут багато людей і багато росіян. Необхідно надати їм базу, – сказав Bloomberg Патрік Біда Куягбеле, старший радник президента ЦАР Фостена-Аршанжа Туадери.

Після смерті Пригожина кількість російських найманців у ЦАР подвоїлася і зросла до 2 тис. осіб.

У вересні Малі, Нігер, Буркіна-Фасо і Росія підписали пакт про взаємну оборону. Минулого тижня військовий лідер Чаду зустрівся з російським диктатором Путіним у Москві, щоб обговорити співпрацю в галузі безпеки.

У Держдепартаменті побоюються військової присутності РФ у Нігері, оскільки там у США розташована велика база безпілотників.

У січні прем’єр-міністр Нігеру відвідав Москву для переговорів і підписання нової оборонної угоди з Кремлем.

У листопаді армія Малі за допомогою російських найманців відвоювала стратегічно важливе місто Кідаль, яке понад десять років утримували повстанці.

Джерело : Bloomberg

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