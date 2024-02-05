Законопроект Сената США с $60,1 млрд для Украины: Байден призвал немедленно его принять

Президент США Джо Байден призывает сенаторов не медлить и проголосовать за двухпартийное соглашение по усилению национальной безопасности, в которое входит и помощь Украине на 60 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Общая сумма помощи составляет 118,28 млрд долларов: 60,06 млрд предусмотрено для Украины, 14,1 млрд — Израилю. На охрану границы предлагают выделить 20,2 млрд долларов.

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В законопроект также включены небольшие суммы на гуманитарную помощь в регионах, охваченных войной, и на оборонные операции в Красном море и на Тайване.

Помощь Украине от США

Двухпартийное соглашение о национальной безопасности также касается двух других важных приоритетов, отметил Байден. Оно позволит Соединенным Штатам продолжать помогать отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защищаться от российской агрессии.

— Как я уже говорил ранее, если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной, и цена для Америки возрастет, — подчеркнул президент США.

Что предусматривает законопроект Сената США с $60,1 млрд для Украины

Около 20 млрд долларов пойдут на восстановление запасов на складах в США, еще около 14 млрд долларов — на закупку нового оружия для Сил обороны Украины.

Около 15 млрд направят на военное обучение ВСУ, обмен разведывательными данными и тому подобное. Почти 8 млрд долларов пойдут на прямую бюджетную поддержку Украины, а около 2 миллиардов — на поддержку приоритетных отраслей украинской экономики.

Помощь Израилю

Американский президент также отметил, что соглашение предоставляет Израилю необходимое для защиты своего народа и защиты от боевиков ХАМАС. Предусмотрена жизненно необходимая гуманитарная помощь для палестинского народа.

Миграционная политика

По его словам, в течение десятилетий иммиграционная система США была сломана. Именно поэтому более двух месяцев назад президент поручил членам своей администрации работать с сенаторами по этому вопросу. Команде пришлось это делать круглосуточно, в праздники и на выходных.

— Сейчас мы достигли согласия по двухпартийному соглашению о национальной безопасности, которое включает самый жесткий и самый справедливый набор пограничных реформ за последние десятилетия. Я решительно поддерживаю его, — подчеркнул президент США.

Джо Байден отметил, что соглашение сделает США более безопасными, границы более защищенными, а также обеспечит справедливое и гуманное отношение к людям, которые нуждаются в убежище. Кроме того, соглашение даст президенту новые полномочия для закрытия границы в случае необходимости.

Также соглашение ускорит выдачу разрешений на работу. Наиболее уязвимые маленькие дети без сопровождения взрослых будут иметь оплачиваемую юридическую помощь.

Байден призвал обе палаты Конгресса США, в частности Палату представителей, как можно скорее поддержать законодательную инициативу.

— Впереди еще много работы, чтобы вывести ее на финишную прямую… Я принял решение. Я готов решить проблему. Я готов защитить границу. Как и американский народ… Я призываю Конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Положите его на мой стол, чтобы я мог немедленно подписать его как закон, — решительно заявил президент США Джозеф Байден.

Заметим, что это не впервые, когда президент США Джо Байден призывает как можно быстрее принять законопроект о нацбезопасности.

Фото: White House

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