Законопроєкт Сенату США з $60,1 млрд для України: Байден закликав негайно його ухвалити

Президент США Джо Байден закликає сенаторів не зволікати та проголосувати за двопартійну угоду щодо посилення національної безпеки, до якої входить і допомога Україні на 60 млрд доларів.

Про це йдеться у заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

Загальна сума допомоги становить 118,28 млрд доларів: 60,06 млрд передбачено для України, 14,1 млрд – Ізраїлю. На охорону кордону пропонують виділити 20,2 млрд доларів.

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У законопроєкт також включено невеликі суми на гуманітарну допомогу в регіонах, охоплених війною, і на оборонні операції в Червоному морі та на Тайвані.

Допомога Україні від США

Двопартійна угода про національну безпеку також стосується двох інших важливих пріоритетів, зауважив Байден. Вона дасть змогу Сполученим Штатам продовжувати допомагати відстоювати свободу України і підтримувати її здатність захищатися від російської агресії.

– Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і ціна для Америки зросте, – наголосив президент США.

Що передбачає законопроєкт Сенату США з $60,1 млрд для України

Близько 20 млрд доларів підуть на поновлення запасів на складах у США, ще близько 14 млрд доларів – на закупівлю нової зброї для Сил оборони України.

Близько 15 млрд спрямують на військове навчання ЗСУ, обмін розвідувальними даними тощо. Майже 8 млрд доларів підуть на пряму бюджетну підтримку України, а близько 2 мільярдів – на підтримку пріоритетних галузей української економіки.

Допомога Ізраїлю

Американський президент також зауважив, що угода надає Ізраїлю необхідне для захисту свого народу і захисту від бойовиків ХАМАС. Передбачено життєво необхідну гуманітарну допомогу для палестинського народу.

Міграційна політика

За його словами, протягом десятиліть імміграційна система США була зламана. Саме тому понад два місяці тому президент доручив членам своєї адміністрації працювати з сенаторами щодо цього питання. Команді довелося це робити цілодобово, у свята і на вихідних.

– Зараз ми досягли згоди щодо двопартійної угоди про національну безпеку, яка включає найжорсткіший і найсправедливіший набір прикордонних реформ за останні десятиліття. Я рішуче підтримую її, – наголосив президент США.

Джо Байден зауважив, що угода зробить США безпечнішими, кордони більш захищеними, а також забезпечить справедливе і гуманне ставлення до людей, які потребують притулку. Крім того, угода дасть президенту нові повноваження для закриття кордону у разі потреби.

Також угода прискорить видачу дозволів на роботу. Найбільш вразливі маленькі діти без супроводу дорослих матимуть оплачувану юридичну допомогу.

Байден закликав обидві палати Конгресу США, зокрема Палату представників, якомога швидше підтримати законодавчу ініціативу.

– Попереду ще багато роботи, щоб вивести її на фінішну пряму… Я ухвалив своє рішення. Я готовий розв’язати проблему. Я готовий захистити кордон. Як і американський народ… Я закликаю Конгрес об’єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її як закон, – рішуче заявив президент США Джозеф Байден.

Зауважимо, що це не вперше, коли президент США Джо Байден закликає якнайшвидше ухвалити законопроєкт про нацбезпеку.

Фото: White House

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