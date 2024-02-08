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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Сенате США провалили голосование за пакет, включающий помощь Украине и Израилю

В Сенате США провалили голосование за пакет, включающий помощь Украине и Израилю
Фото: Getty Images

В Сенате США провалилось процедурное голосование по продвижению двухпартийного соглашения по безопасности границы, а также пакета иностранной помощи для Украины и Израиля.

Для прохождения пакета, включающего помощь Украине и Израилю, нужно было набрать по меньшей мере 60 голосов.

Будет ли помощь Украине от США

В издании Bloomberg отмечают, что 49 против 50 голосов в Сенате США фактически гарантируют, что Конгресс не примет ни одного широкого иммиграционного или пограничного законодательства до ноябрьских президентских выборов в США, возможно, и гораздо дольше.

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Лидеры Демократической партии в Сенате планируют попытаться принять пакет помощи для Украины и Израиля без соглашения о пограничном контроле.

Однако это вызвало возмущение в Палате представителей, где лидеры Республиканской партии настаивают, что в первую очередь нужно рассмотреть миграционную политику.

Лидер демократов Чак Шумер планирует провести еще одно голосование о пакете поддержки Украины и Израиля без реформ безопасности границы США. Для этого также необходимо набрать 60 голосов.

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Источник: Bloomberg, CNN
Израиль, Война в Украине, Деньги, Підтримка України, Сенат США, Украина-США
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