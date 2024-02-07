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Украина нуждается в поддержке США до развития собственного мощного оборонпрома — ISW

танк Abrams випускає снаряд
Фото: Getty Images

Помощь со стороны США в ближайшей и среднесрочной перспективе жизненно необходима Украине, пока она не построит собственную оборонно-промышленную базу, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

По их оценкам, США не будут иметь необходимости отправлять Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности на неопределенный срок, если она будет активно наращивать производство собственного оружия, развивать двусторонние и международные оборонно-промышленные партнерства, а также создавать совместные предприятия с западными компаниями.

— Соединенным Штатам необходимо продолжать поддерживать Украину в течение нескольких лет, пока она будет развивать собственную ОПБ, но в долгосрочной перспективе потребности Украины в международной безопасности будут уменьшаться по мере того, как она будет развивать собственный потенциал, чтобы достичь самодостаточности, — отмечают в ISW.

В то же время аналитики признают, что во многом усилия Украины по развитию собственной оборонно-промышленной базы зависят от ее способности освободить от оккупантов стратегически важные районы.

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Поэтому в ISW говорят, что военная помощь Украине продолжает играть решающую роль, поскольку США остаются основным источником достаточно большого количества необходимого военного оборудования: танков M1 Abrams, бронетранспортеров, систем ПВО Patriot, ударных систем дальнего радиуса действия и т. п.

Объемы поддержки США с начала большой войны в Украине

В целом США уже выделили Украине $113 млрд с момента полномасштабного вторжения, из которых более $75 млрд — на гуманитарную, финансовую и военную поддержку.

Остальные $38 млрд Вашингтон выделил на финансирование, связанное с помощью по безопасности, которые потрачены в основном в США и на американские компании или персонал.

Накануне Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев, который предусматривал предоставление Израилю $17,6 млрд, то есть без помощи Украине.

Демократы заявили, что проголосуют только за более широкий законопроект.

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Источник: ISW
Война в Украине, військова допомога, Російська агресія, США-Украина
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