У Сенаті США провалили голосування за пакет, що включає допомогу Україні й Ізраїлю

У Сенаті США провалилося процедурне голосування щодо просування двопартійної угоди з безпеки кордону, а також пакету іноземної допомоги для України та Ізраїлю.

Для проходження пакету, що включає допомогу Україні та Ізраїлю, потрібно було набрати щонайменше 60 голосів.

Чи буде допомога Україні від США

У виданні Bloomberg зазначають, в Сенаті США фактично гарантують, що Конгрес не прийме жодного широкого імміграційного чи прикордонного законодавства до листопадових президентських виборів у США, можливо, і набагато довше.

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Лідери Демократичної партії в Сенаті планують спробувати прийняти пакет допомоги для України та Ізраїлю без угоди про прикордонний контроль.

Проте це викликало обурення в Палаті представників, де лідери Республіканської партії наполягають, що першочергово потрібно розглянути міграційну політику.

Лідер демократів Чак Шумер планує провести ще одне голосування про пакет підтримки України та Ізраїлю без реформ безпеки кордону США. Для цього також необхідно набрати 60 голосів.

Джерело : Bloomberg, CNN

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