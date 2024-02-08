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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Сенаті США провалили голосування за пакет, що включає допомогу Україні й Ізраїлю

У Сенаті США провалили голосування за пакет, що включає допомогу Україні й Ізраїлю
Фото: Getty Images

У Сенаті США провалилося процедурне голосування щодо просування двопартійної угоди з безпеки кордону, а також пакету іноземної допомоги для України та Ізраїлю.

Для проходження пакету, що включає допомогу Україні та Ізраїлю, потрібно було набрати щонайменше 60 голосів.

Чи буде допомога Україні від США

У виданні Bloomberg зазначають, в Сенаті США фактично гарантують, що Конгрес не прийме жодного широкого імміграційного чи прикордонного законодавства до листопадових президентських виборів у США, можливо, і набагато довше.

Зараз дивляться

Лідери Демократичної партії в Сенаті планують спробувати прийняти пакет допомоги для України та Ізраїлю без угоди про прикордонний контроль.

Проте це викликало обурення в Палаті представників, де лідери Республіканської партії наполягають, що першочергово потрібно розглянути міграційну політику.

Лідер демократів Чак Шумер планує провести ще одне голосування про пакет підтримки України та Ізраїлю без реформ безпеки кордону США. Для цього також необхідно набрати 60 голосів.

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Джерело: Bloomberg, CNN
Ізраїль, Війна в Україні, Гроші, Підтримка України, Сенат США, Україна-США
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