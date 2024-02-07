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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Україна потребує підтримки США до розбудови власного потужного оборонпрому – ISW

танк Abrams випускає снаряд
Фото: Getty Images

Допомога з боку США у найближчій та середньостроковій перспективі життєво необхідна Україні, поки вона не розбудує власну оборонно-промислову базу, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми оцінками, США не матимуть потреби надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки на невизначений термін, якщо вона активно нарощуватиме виробництво власної зброї, розбудовуватиме двосторонні та міжнародні оборонно-промислові партнерства, а також створюватиме спільні підприємства з західними компаніями.

– Сполученим Штатам необхідно продовжувати підтримувати Україну протягом кількох років, поки вона розбудовуватиме власну ОПБ, але в довгостроковій перспективі потреби України у міжнародній безпеці зменшуватимуться в міру того, як вона розвиватиме власний потенціал, щоб досягти самодостатності, – наголошують в ISW.

Водночас аналітики визнають, що багато в чому зусилля України з розбудови власної оборонно-промислової бази залежать від її здатності звільнити від окупантів стратегічно важливі райони.

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Тому в ISW кажуть, що військова допомога Україні продовжує відігравати вирішальну роль, оскільки США залишаються основним джерелом достатньо великої кількості необхідного військового обладнання: танків M1 Abrams, бронетранспортерів, систем ППО Patriot, ударних систем дальнього радіусу дії тощо.

Обсяг підтримки США з початку великої війни в Україні

Загалом США вже виділили Україні $113 млрд з моменту повномасштабного вторгнення, з яких понад $75 млрд – на гуманітарну, фінансову та військову підтримку.

Інші $38 млрд Вашингтон виділив на фінансування, пов’язане з безпековою допомогою, які витрачено здебільшого у США та на американські компанії чи персонал.

Напередодні Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд, тобто без допомоги Україні.

Демократи заявили, що проголосують лише за ширший законопроєкт.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, військова допомога, Російська агресія, США-Україна
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