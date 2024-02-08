Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи для Украины

В Сенате США приняли процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню без выделения средств на охрану южной границы.

Помощь Украине от США

Состоялось процедурное голосование за рассмотрение законопроекта. Законопроект предусматривает выделение более $95 млрд.

Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за законопроект. Для его одобрения нужно не менее 60 голосов.

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Это не итоговое голосование, но оно может ускорить рассмотрение документа, в котором для Украины заложено около $60 млрд.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Палаты представителей Соединенных Штатов Америки.

После процедурного голосования законопроект еще должен быть одобрен по существу голосами по меньшей мере 60 членов Сената США после дебатов.

Вероятно, голосование состоится уже в конце февраля, потому что американские сенаторы со следующей недели уходят на двухнедельный перерыв.

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