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Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи для Украины

Сенат США
Фото: Depositphotos

В Сенате США приняли процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню без выделения средств на охрану южной границы.

Помощь Украине от США

Состоялось процедурное голосование за рассмотрение законопроекта. Законопроект предусматривает выделение более $95 млрд.

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Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи для Украины

Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за законопроект. Для его одобрения нужно не менее 60 голосов.

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Это не итоговое голосование, но оно может ускорить рассмотрение документа, в котором для Украины заложено около $60 млрд.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Палаты представителей Соединенных Штатов Америки.

После процедурного голосования законопроект еще должен быть одобрен по существу голосами по меньшей мере 60 членов Сената США после дебатов.

Вероятно, голосование состоится уже в конце февраля, потому что американские сенаторы со следующей недели уходят на двухнедельный перерыв.

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Война в Украине, Деньги, Сенат США, Украина-США
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