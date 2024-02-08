Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту про допомогу для України
У Сенаті США ухвалили процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.
Допомога Україні від США
Відбулося процедурне голосування за розгляд законопроєкту. Законопроєкт передбачає виділення понад $95 млрд.
Тепер Сенат має ще раз проголосувати за законопроєкт. Для його схвалення потрібно щонайменше 60 голосів.
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Це не підсумкове голосування, але воно може прискорити розгляд документа, в якому для України закладено близько $60 млрд.
Далі законопроєкт відправлять на розгляд Палати представників Сполучених Штатів Америки.
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