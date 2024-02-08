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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту про допомогу для України

Сенат США
Фото: Depositphotos

У Сенаті США ухвалили процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Допомога Україні від США

Відбулося процедурне голосування за розгляд законопроєкту. Законопроєкт передбачає виділення понад $95 млрд.

Тепер Сенат має ще раз проголосувати за законопроєкт. Для його схвалення потрібно щонайменше 60 голосів.

Зараз дивляться

Це не підсумкове голосування, але воно може прискорити розгляд документа, в якому для України закладено близько $60 млрд.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Палати представників Сполучених Штатів Америки.

Війна в Україні, Гроші, Сенат США, Україна-США
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