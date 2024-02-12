На войну ради денег: РФ завербовала на фронт около 15 тыс. непальцев

37-летний непалец Рамчандра Кхадка был завербованный Россией на войну в Украине. После ранений и возвращения он глубоко сожалеет о том решении. Но пошел на войну, потому что работы для него в Непале нет.

Телеканал CNN рассказывает, как Кремль вербует наемников для войны в Украине.

Рамчандра Кхадка уже имеет боевой опыт — он был в рядах маоистских повстанцев Непала, которые вели кровопролитную войну с силами страны в течение 10 лет с середины 1990-х годов. Затем он отправился в Афганистан для помощи силам НАТО.

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По словам непальца, он приехав в Москву в сентябре 2023 года и присоединился к военизированному формированию. А через две недели подготовки его отправили на передовую в Бахмут. Там он пробыл месяц, получил пулевое ранение в бедро, а потом еще ранило осколком кассетной бомбы.

— В Бахмуте нет ни одного сантиметра земли, который бы не пострадал от бомб. Все деревья, кустарники и зелень… все исчезло. Большинство домов разрушено. Ситуация там настолько ужасная, что хочется плакать, — вспоминает непальский наемник.

На войну ради денег

CNN со ссылкой на ряд источников сообщает, что РФ завербовала для войны в Украине 15 000 непальцев. Наемникам предлагают зарплату от 2 000 долларов в месяц и ускоренный процесс получения российского паспорта. Стоит отметить, что паспорт Непала является одним из худших в мире с точки зрения глобальной мобильности. Также Непал входит в число беднейших стран в мире: согласно данным Всемирного банка, ВВП на душу населения в 2022 году составит 1336 долларов.

Правительство Непала утверждает, что около 200 непальцев воюют на стороне РФ и по меньшей мере 13 были убиты. Но правозащитники говорят, что официальные оценки сильно занижены.

По данным министерства иностранных дел Непала, четверо непальцев содержатся в качестве военнопленных в Украине. Сотни родственников непальских наемников говорят, что их родные не выходят на связь уже много недель или месяцев.

У женщины по имени Сунар муж пошел в российскую армию исключительно ради денег — чтобы построить лучшую жизнь для семьи. Она говорит не может объяснить детям, где находится их отец.

Еще одной женщине в конце января позвонили с российского номера и сказали, что ее муж погиб во время боевых действий. Но официального подтверждения его гибели ни от непальского, ни от российского правительства женщина не получила.

Где тренируют наемников

Журналисты CNN проанализировали профили в TikTok 10 непальцев, которые отправились в Россию. Они находятся в учебном центре Авангард под Москвой. Изначально это был центр так называемого патриотического воспитания. Но потом его переоборудовали для подготовки иностранных наемников.

Там учат стрелять, тренируют на ракетных установках, пулеметах, беспилотниках и танках.

Помимо непальцев там есть афганцы, индийцы, конголезцы, египтяне и другие.

Как происходит вербовка

Непальские мужчины едут в Россию по туристической визе. Едут через Объединенные Арабские Эмираты или Индию. После приземления в Москве они отправляются на призывной пункт, где проходят медосмотр.

Далее подписывают контракт и получают счет в российском банке, куда ежемесячно перечисляется не менее 2000 долларов. Многие наемники говорят, что им также выдаются бонусы за длительное пребывание на передовой. Некоторые говорят, что зарабатывали до 4 000 долларов в месяц.

Бинодж Баснят, генерал-майор в отставке из непальской армии, говорит, что короткий период подготовки перед отправкой непальских солдат на войну показывает отчаяние российского правительства и его потребность в людских ресурсах.

Ограничения для непальцев

Правительство Непала запретило своим гражданам ездить в Россию на работу и ввело более строгие требования к людям, пытающимся поехать в такие страны, как ОАЭ, по гостевой визе.

В декабре министерство иностранных дел Непала призвало Россию прекратить вербовку непальских граждан и отправить на родину останки погибших в войне.

— Мы очень обеспокоены тем, что Россия вербует наших граждан и отправляет их в зоны боевых действий, — заявил министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд.

По его словам, у Непала есть договор с несколькими странами о призыве непальцев на службу в вооруженные силы тех стран. Но с Россией такого договора нет.

Непал сейчас ведет переговоры с Украиной об освобождении четырех непальских военнопленных.

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