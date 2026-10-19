Трехсторонняя встреча президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина могла бы ускорить завершение войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига о предполагаемом трехстороннем саммите

В то же время, встреча лидеров России, Китая и США лишь подтолкнет Путина продолжать войну в Украине.

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— Приглашение Путина на такую ​​встречу подпитало бы его жажду самовозвеличения и дало бы ему авторитет, которого он не заслуживает. Он не мировой лидер; он – военный преступник. А Россия – это не мировая мощь; это глобальная проблема, — говорит Андрей Сибига.

По словам министра, российская экономика по меньшей мере в 13 раз меньше американской и в 8 раз меньше китайской, и уровень жизни россиян продолжает падать.

Потери РФ на фронте достигли 1,6 млн. солдат. Война, начатая Россией, уже провалена. В то же время, Путин отказывается ее прекратить. Под давлением жестких санкций российский технологический сектор, промышленность и бизнес продолжают находиться в состоянии стагнации.

По словам Сибиги, Путину даже с моральной точки зрения нет места за столом переговоров с Трампом и Си.

— Единственное, что могло бы обеспечить ему это место, — это серьезный шаг в направлении мира, например, принятие предложения о прекращении огня еще до такой встречи. В то же время мы видим обратное: усиление террора против гражданского населения, — заявил министр и подчеркнул, что пока кремлевский диктатор продолжает террор, ему не должно быть места ни за одним столом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничение работы Starlink и задержки поставок оплаченных ракет Patriot создают впечатление давления со стороны Вашингтона.

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