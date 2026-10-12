Этой зимой Украина будет наносить ответные удары, если Россия не согласится на энергетическое перемирие.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 12 октября во время выступления в формате видеосвязи на Варшавском форуме по безопасности.

Зеленский назвал условие энергетического перемирия с РФ

— Этой зимой, если Россия не согласится на энергетическое перемирие, мы дадим ответ. Именно поэтому вчерашний пост американского президента вызвал настоящий интерес и искреннее восхищение тем, что энергетическое перемирие действительно может сработать. Мы в Украине сразу поддержали эту идею, как и раньше, — отметил Зеленский.

Президент объяснил, что Россия пытается усиливать удары по украинской энергетической инфраструктуре каждый раз, когда наступает зима.

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— Для России, конечно, дефицит бензина и пожары на нефтеперерабатывающих заводах из-за наших ответных ударов являются болезненными, — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что для прекращения украинских дальнобойных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспорту нефти Москва должна остановить атаки на энергетическую систему Украины и прекратить убивать украинцев.

Президент напомнил, что в Украине есть только один нефтеперерабатывающий завод. Он был серьезно поврежден российскими ударами.

— Поэтому импорт нефтепродуктов — это просто наша реальность. Именно поэтому наше предложение является честным и четким, — сказал глава государства.

Он отметил, что Украина готова соблюдать энергетическое перемирие при условии, что Россия будет действовать так же. По словам президента, украинская сторона уже показала, что предусматривает такая договоренность.

— Прошлой ночью российские нефтеперерабатывающие заводы не горели. Но в полночь российский истребитель нанес удар по газодобывающему объекту в Украине. Также был нанесен российский удар по обычной автозаправочной станции, в котором задействовали несколько дронов, — рассказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия нарушила энергетическое перемирие. Российские беспилотники продолжают проникать в воздушное пространство над Киевом и другими украинскими городами.

Силы обороны сбили много таких дронов. Если бы украинским военным не удалось их перехватить, энергетическая инфраструктура страны получила бы еще большие повреждения.

Президент напомнил о недавних российских ударах по объектам электроэнергетики, которые РФ нанесла уже после публикации президента США в Truth Social об энергетическом перемирии. По его словам, “очевидно, что Путин не читает Truth Social, а его Шахеды действуют по другим инструкциям”.

— Но этот пост на самом деле касается того, что влияет на жизнь миллионов людей, и именно это делает его очень, очень важным… Итак, сейчас это ответ Путина Трампу – российские атаки. Но мы ждем подробностей разговора между американцами и россиянами. И мы ждем, чтобы увидеть, какие конкретные шаги готовы предпринять американцы, – заявил Зеленский.

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, стороны якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина поддерживает объявленное американским президентом энергетическое перемирие.

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