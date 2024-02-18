Тело Навального нашли в клинике Салехарда: что известно о причинах смерти

Тело лидера российской оппозиции Алексея Навального, о чьей смерти стало широко известно 16 февраля, находится в морге окружной клинической больницы Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. На нем обнаружены синяки, которые не были следствием побоев, а возникли в результате иных действий.

Об этом сообщили журналисты Новая газета Европа в беседе с медиками скорой помощи, работающий в здании в 500 метрах от самой больницы.

— Как сотрудник скорой с довольно большим стажем, могу сказать, что такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, а судороги ведь бывают очень сильными, вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца, — рассказал медицинский сотрудник.

По его же словам, ни 16, ни 17 февраля вскрытие тела Навального не было проведено. Видимо поэтому Москва не дает официальных комментариев о причинах смерти политика и не отдает его членам семьи.

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Странные самолеты в Салехарде

Местный таксист Салехарда рассказал журналистам, что в городской аэропорт 17 февраля прибыли два бизнес-джета вразрез с расписанием.

— Небольшие самолеты, на них к нам частенько разные олигархи на охоту прилетают. Первый джет сел около шести вечера, его встречали машины Следственного комитета. А второй прилетел часа через полтора. Я сам лично не видел, кто на нем прибыл, но коллеги говорили, что из самолета вышли человек восемь, прошли в здание аэропорта, — поделился мужчина.

Сам таксист предполагает, что пассажиры джетов были эксперты из Москвы. Если биоматериалы отправят в столицу РФ, это займет еще несколько дней. Тело родственникам вернут (по крайней мере это предполагается) только через неделю.

Смерть Навального могла наступить 15 февраля

Также СМИ удалось пообщаться с заключенным из колонии, где сидел и судя по всему скончался Алексей Навальный. Его рассказ подводит к тому, что борец с коррупцией в РФ мог умереть значительно раньше, чем администрация ФСИН об этом известила.

— Еще вечером 15 февраля начался непонятный “кипиш”. Вечернюю проверку, которая обычно длится с 20:00 до 20:30 сильно ускорили. Затем всех заперли по баракам. Было слышно, как на территорию зоны поздно вечером и ночью три раза заезжали какие-то машины, но какие именно, в окошко не рассмотришь, — вспоминает зэк.

Уже с утра, по его словам, в бараках началась тотальная проверка. У заключенных отбирали не только запрещенные телефоны и сим-карты, но и кипятильники.

Надзиратели объяснили такие меры приближением проверки из области, хотя на самом деле о подобных ревизиях в камерах извещают за месяц.

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