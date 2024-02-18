Тіло Навального знайшли у клініці Салехарда: що відомо про причини смерті

Тіло лідера російської опозиції Олексія Навального, про смерть якого стало широко відомо 16 лютого, знаходиться в морзі окружної клінічної лікарні Салехарда Ямало-Ненецького автономного округу. На ньому виявлено синці, які не були наслідком побоїв, а виникли внаслідок інших дій.

Про це повідомили журналісти Нова газета Європа в бесіді з медиками швидкої допомоги, яка працює в будівлі за 500 метрів від самої лікарні.

— Як співробітник швидкої з досить великим стажем, можу сказати, що такі ушкодження, як їх описували ті, хто бачив, з’являються від судом. Людина б’ється в конвульсіях, її намагаються втримати, адже судоми бувають дуже сильними, от синці і з’являються. А ще казали, що на грудях у нього теж синець є. Але такий, який з’являється через непрямий масаж серця, – розповів медичний співробітник.

За його словами, ні 16, ні 17 лютого розтин тіла Навального не було проведено. Мабуть, тому Москва не дає офіційних коментарів про причини смерті політика і не віддає його членам сім’ї.

Зараз дивляться

Дивні літаки в Салехарді

Місцевий таксист Салехарда розповів журналістам, що до міського аеропорту 17 лютого прибули два бізнес-джети всупереч з розкладом.

— Невеликі літаки, на них до нас часто різні олігархи на полювання прилітають. Перший джет сів близько шостої вечора, його зустрічали машини Слідчого комітету. А другий прилетів години за півтори. Я сам особисто не бачив, хто на ньому прибув, але колеги говорили, що з літака вийшли чоловік вісім, пройшли до будівлі аеропорту, – поділився чоловік.

Сам таксист припускає, що пасажири джетів були експертами з Москви. Якщо біоматеріали відправлять до столиці РФ, це триватиме ще кілька днів. Тіло родичам повернуть (принаймні це передбачається) лише за тиждень.

Смерть Навального могла настати 15 лютого

Також ЗМІ вдалося поспілкуватися з ув’язненим із колонії, де сидів і, судячи з усього, помер Олексій Навальний. Його розповідь підводить до того, що борець з корупцією у РФ міг померти значно раніше, ніж адміністрація ФСВП про це повідомила.

— Ще ввечері 15 лютого розпочався незрозумілий “кіпіш”. Вечірню перевірку, яка зазвичай триває з 20:00 до 20:30, сильно прискорили. Потім усіх замкнули по бараках. Було чути, як на територію зони пізно ввечері та вночі три рази заїжджали якісь машини, але які саме у віконце не розглянеш, – згадує зек.

Вже зранку, за його словами, у бараках почалась тотальна перевірка. У в’язнів відбирали не лише заборонені телефони та сім-картки, а й кип’ятильники.

Наглядачі пояснили такі заходи наближенням перевірки з області, хоча насправді про подібні ревізії в камерах сповіщають за місяць.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.