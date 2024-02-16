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Алексей Навальный: что известно о российском политике и его отношении к Украине

Олексій Навальний
Фото: Getty Images

Российский политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Что известно об Алексее Навальном — читайте на Фактах ICTV.

Биография Навального

Навальный получил известность в России, а также в международных СМИ как критик президента России Владимира Путина и его правительства. Он организовал множество демонстраций в защиту реформ и против узурпации власти Путиным и его союзниками.

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В 2012 году The Wall Street Journal описала Навального как “человека, которого Владимир Путин боится больше всего”.

Олексій Навальний

Фото: Getty Images

Навальный был членом Координационного совета российской оппозиции и лидером политической партии Партия прогресса. В сентябре 2013 года баллотировался на выборах мэра Москвы при поддержке партии РПР-ПАРНАС. Он занял второе место с 27% голосов, уступив действующему мэру Сергею Собянину.

Навальный стал известен благодаря своему блогу, размещенному в LiveJournal, но позже переключился на YouTube, где у него почти 4 млн подписчиков, и Twitter (2,1 млн подписчиков). В своих блогах оппозиционер публикует видео и документы о коррупции со стороны российских государственных чиновников.

В 2011 году он создал Фонд борьбы с коррупцией.

Российские власти несколько раз арестовывали Навального. Он получил два условных приговора за предполагаемое хищение по двум отдельным делам: один в июле 2013 года, а другой — в декабре 2014 года, на 5-летне и 3,5-летне тюремное заключение соответственно. Оба дела считаются сфабрикованными в отместку за его политическую деятельность.

В феврале 2014 года Навального поместили под домашний арест и запретили общаться с кем-либо, кроме его семьи.

В марте 2017 года Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией сняли документальный фильм Он вам не Димон, в котором обвинили бывшего премьер-министра и президента России Дмитрия Медведева в коррупции.

В декабре 2016 года Навальный начал свою кампанию по баллотированию в президенты России на выборах 2018 года, но в декабре 2017 года в участии ему отказала Центральная избирательная комиссия России, а позже Верховный суд России отклонил его апелляцию.

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Олексій Навальний

В мае 2018 года он был приговорен к 30 суткам лишения свободы за участие в несанкционированной акции протеста против Путина в Москве.

Утром 28 июля Навального госпитализировали в больницу из спецприемника, в котором он отбывал наказание, с диагнозом “острая аллергическая реакция”.

Отравление Алексея Навального

20 августа российского оппозиционера госпитализировали после экстренной посадки самолета Томск – Москва.

Алексею Навальному стало плохо через некоторое время после того, как он выпил чай в аэропорту.

В штабе Навального заявили о возможном отравлении политика.

В токсикореанимации больницы в Омске политик впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже появилась информация, что Навальный был отравлен ядом группы Новичок. Он проходил лечение в берлинской клинике Шарите после транспортировки в Германию.

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Алексей Навальный: что известно о российском политике и его отношении к Украине

Тюремное заключение Навального

В январе 2021 года он вместе с семьей вернулся в Россию, но в аэропорту его задержали. 2 февраля за дело Ив Роше Московский городской суд постановил отправить Алексея Навального в колонию общего режима сроком на 3,5 года.

20 февраля 2021 года Навальному также вынесли приговор еще по одному делу — о якобы клевете на ветерана Немецко-советской войны Игната Артеменко — и присудили штраф.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.

Суд признал политика виновным по всем пунктам обвинения:

  • два эпизода статьи 297 УК (часть 1 Оскорбление участников судебного разбирательства и часть 4 Оскорбление судьи);
  • четыре эпизода части 4 статьи 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере).
Олексій Навальний

Фото: Getty Images

4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинениям в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к экстремизму в интернете.

В 2023 году Навальный отбывал наказание в исправительной колонии № 3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

16 февраля Алексей Навальный умер в исправительной колонии.

Алексей Навальный про Крым и Украину

Большой резонанс вызвала фраза Навального ″Крым — не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать″.

В 2014 году Алекcей Навальный ратовал за проведение нового референдума в Крыму, который ″Украина, как мы понимаем, не признает″. Он назвал фарсом проведенный Россией референдум.

— Единственное, что мы можем сделать — аннулировать результаты того фарса, который имел место в марте 2014 года. И организовать честный и прозрачный референдум под международным контролем. А также  принять его результаты, какими бы они ни были, — объявил Навальный.

Он утверждал, что население Крыма само должно решать судьбу полуострова.

В случае прихода к власти Алексей обещал выполнить российскую часть Минских соглашений. Он заявлял, что выведет российские войска с Донбасса и передаст украинской стороне контроль над границей. По его мнению, РФ нужно было налаживать отношения с Украиной.

Известно, что отец Алексея Навального — украинец, родом из села Залесье, что на Киевщине. Сам политик заявлял, что является наполовину украинцем и наполовину русским, а большая часть родственников живет в Украине.

Алексей Навальный: известные цитаты

  • При Ельцине коррупция была проблемой — при Путине коррупция стала системой;
  • Я думаю, власть в России сменится не в результате выборов;
  • Любая власть деградирует без конкуренции;
  • Когда у тебя все есть, а ты при этом что-то делаешь, люди считают это очень странным;
  • Мы работаем в системе, где сами коррупционеры решают вопрос о преследовании коррупционеров;
  • Идея внедрять хороших людей в плохую власть не работает;
  • Я считаю, что эмиграция — это капитуляция. Нужно быть бойцами. Мы несем ответственность за тех, кто не может уехать. Мы должны не бросить все, а сделать так, чтобы все остальные жили нормально;
  • Я не верю в теории заговора и сложные конструкции. Да, очень может быть, что, когда преследуем одного мошенника, мы помогаем другому мошеннику. Но это же не повод перестать преследовать мошенников!

Алексей Навальный, Смерть
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