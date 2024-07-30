Силы обороны Украины успешно поразили нефтебазу в Курской области РФ

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по стратегическому объекту российских оккупантов. Речь идет о нефтебазе Логистический центр № 43 в Курской области России.

Удар по российской нефтебазе в Курской области

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага Логистический центр № 43 в населенном пункте Возы, расположенном в Курской области Российской Федерации.

По данным разведки, в результате атаки на стратегическом объекте российских оккупантов вспыхнул пожар.

Сейчас смотрят

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, удар нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Сейчас уточняется более подробная информация о последствиях атаки по российской нефтебазе.

Силы обороны в дальнейшем будут пытаться подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины, отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.