Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Стальные волки: что известно о ССО и их операциях во время полномасштабной войны
Инфографика Срочно
Взрывы под Киевом: на подступах к столице уничтожены десятки Шахедов
Олимпиада-2024: расписание соревнований и когда будут выступать украинцы
Белодед досадно завершила выступления на Олимпиаде в 1/8 финала и не сдержала слез
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: календарь и расписание матчей
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Силы обороны Украины успешно поразили нефтебазу в Курской области РФ

Силы обороны ударили по нефтебазе в населенном пункте Возы Курской области
Фото: Факти ICTV

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по стратегическому объекту российских оккупантов. Речь идет о нефтебазе Логистический центр № 43 в Курской области России.

Удар по российской нефтебазе в Курской области

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага Логистический центр № 43 в населенном пункте Возы, расположенном в Курской области Российской Федерации.

По данным разведки, в результате атаки на стратегическом объекте российских оккупантов вспыхнул пожар.

Сейчас смотрят
Силы обороны ударили по нефтебазе в населенном пункте Возы Курской области

Фото: Google Maps

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, удар нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Сейчас уточняется более подробная информация о последствиях атаки по российской нефтебазе.

Силы обороны в дальнейшем будут пытаться подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины, отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Читайте также
Десятки ББМ и танки: ВСУ снова разгромили штурм РФ на Кураховском направлении
Війна в Україні, бої на фронті

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, нефть, Пожар, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Можем быть сильнее: Зеленский о сбитых Shahed и потребности в ПВО
Володимир Зеленський
Боррель отреагировал на атаку РФ по Киеву: призвал усилить ПВО
Жозеп Боррель
После визита Кулебы Китай ужесточил контроль за экспортом беспилотников — СМИ
Китай усилил контроль за экспортом беспилотников: что известно
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
В российском СИЗО скончался защитник Мариуполя Александр Ищенко – омбудсман
Дмитро Лубінець

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь