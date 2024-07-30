Сили оборони України завдали успішного удару по стратегічному об’єкту російських окупантів. Йдеться про нафтобазу Логістичний центр № 43 у Курській області Росії.

Удар по російській нафтобазі у Курській області

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога Логістичний центр № 43 в населеному пункті Вози, розташованому в Курській області Російської Федерації.

За даними розвідки, внаслідок атаки на стратегічному об’єкті російських окупантів спалахнула пожежа.

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Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, удар завдано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Зараз уточнюється більш детальна інформація про наслідки атаки по російській нафтобазі.

Сили оборони надалі намагатимуться підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України, наголосили в Генеральному штабі ЗСУ.

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