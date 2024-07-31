Боррель отреагировал на атаку РФ по Киеву: призвал усилить ПВО
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал союзников увеличить военные поставки и усилить ПВО Украины.
Об этом он написал у себя в Х после массированных атак России по Киеву в ночь на 31 июля.
Обстрел Украины 31 июля — реакция Борреля
— Киев стал целью очередной масштабной волны российских атак прошлой ночью.
Эти беспощадные вторжения с целью уничтожения жизни и ключевой инфраструктуры встречают достойным сопротивлением, — убежден европейский политик.
Боррель подчеркнул: украинцам нужна помощь, а именно – больше средств противовоздушной обороны и другой военной помощи.
Обстрел Украины Шахедами 31 июля — реакция Зеленского
Глава государства Владимир Зеленский утром 31 июля акцентировал свое внимание на успешной работе ПВО, которой удалось уничтожить все 89 Шахедов, запущенных РФ.
— И это важный результат. Украинцы могут полностью защитить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение, — подчеркнул он.
В то же время отметил, что такая же эффективность защиты нужна от российских ракет и авиации.