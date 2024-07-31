Массовая атака дронами 31 июля: Силы обороны сбили 89 БпЛА, некоторые были нового типа

Ночью 31 июля РФ массированно атаковала Украину ударными БпЛА типа Shahed, запустив в целом 89 дронов.

Атака дронов 31 июля: россияне использовали не только Shahed

Российские оккупанты ночью 31 июля атаковали Украину не только с помощью Shahed. Были зафиксированы беспилотники неустановленного типа.

— Конечно, во время ночных атак враг часто использует различные типы БПЛА: прежде всего это 136/131-е Шахеды, а также БПЛА неустановленного типа, имитационные (ложные цели). Да, противник постоянно совершенствуется, и может появляться что-то новое, — написал экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook.

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Он отметил, что среди обломков дронов, которыми россияне атаковали Украину этой ночью, могут быть найдены не только Шахеды, но и беспилотники других типов. Однако, Игнат отметил, что это ничего не меняет, ведь все дроны надо уничтожать всеми доступными средствами.

Советник руководителя Офиса президента Владислав Власюк написал, что оккупанты сегодня «ограниченно» применили дрон нового типа Гербера против Украины.

— На молекулы еще не разобрали, но выглядит как эконом-версия Шахеда. Фанера вместо композита, минимум компонентов, тот самый дешевый made in China, — написал он.

Массированная атака дронами 31 июля: результаты работы ПВО

Россия атаковала ночью управляемой авиационной ракетой Х-59 с территории временно оккупированной Херсонщины и 89-ю ударными БпЛА типа Shahed из районов Ейска, Сещи, Курска и Приморско-Ахтарска.

Под основным ударом оказались Киевская область и столица.

Силами ПВО удалось сбить все 89 Шахедов, обнаруженных радиолокационными подразделениями. Также сбита ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.

В Воздушных силах ВСУ назвали эту атаку ударными БпЛА Shahed-131/136 одной из самых массированных.

— Такое же количество Шахедов враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников, — говорят в ПС.

Атаку дронов отражали мобильные огневые группы, тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил.

Олещук показал сбитие двух Шахедов во время атаки 31 июля

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал два видео, на которых зафиксировано сбитие Шахедов во время массированной атаки РФ утром 31 июля на восточном и южном направлениях.

Реакция Зеленского на атаку Шахедами 31 июля

Президент Владимир Зеленский, говоря о массированной атаке дронами ночью и утром 31 июля, акцентировал на успешной работе ПВО, которой удалось уничтожить все 89 Шахедов, запущенных РФ.

— И это важный результат. Украинцы могут полностью защитить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение, — подчеркнул он.

В то же время отметил, что такая же эффективность защиты нужна от российских ракет и авиации.

По его словам, это возможно обеспечить, но необходимы решения партнеров по количеству и дальнобойности систем ПВО.

— А украинцы сделают все правильно и точно, — добавил он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 889-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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